Τις εργασίες του 15ου Φόρουμ της Ρόδου «Διάλογος των Πολιτισμών», άνοιξε ο Περιφερειάρχης

Τις εργασίες του 15ου Φόρουμ της Ρόδου «Διάλογος των Πολιτισμών», άνοιξε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «αποτελεί τιμή η επιλογή του νησιού της Ρόδου για τη διεξαγωγή διεθνών συναντήσεων, με τόσο σημαντικούς και εκλεκτούς συμμετέχοντες πάνω σε τόσο ενδιαφέρουσα θεματολογία, ερωτήματα επίκαιρα και εξόχως κρίσιμα, με διλήμματα που πιεστικά αναζητούν απαντήσεις, όχι εύκολες και κυρίως όχι αυτονόητες», ευχαριστώντας παράλληλα, από το βήμα του Συνεδρίου, τον ιδρυτή του Φόρουμ, Βλαντίμιρ Γιακούνιν για την επιλογή της Ρόδου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο «Sheraton» και έχει ως κεντρικό θέμα: «Πολυπολικότητα και Διάλογος στην Περιφερειακή και Παγκόσμια Ανάπτυξη: Καθώς φανταζόμαστε το πιθανό μέλλον».

Συμμετέχουν σε αυτό ο ιδρυτής του Φόρουμ, Βλαντίμιρ Γιακούνιν και κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής από πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα, Αντρέι Μ. Μάσλοβ, ο Dominique de Villepin, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Ian Goldin , πρώην Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και καθηγητής στο Oxford University, ο Vaclav Klaus, πρώην Πρόεδρος της Τσεχίας, ο Walter Schwimmer, πρώην Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Goodluck Jonathan, πρώην Πρόεδρος της Νιγηρίας, ο Dioncounda Traoré, πρώην Πρόεδρος του Μαλί, ο Jan Figel, ειδικός απεσταλμένος για την προώθηση της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδιος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό τη νεολαία και την Πολυγλωσσία και πολλοί ακόμη.

Το Φόρουμ της Ρόδου συγκαλείται κάθε χρόνο από το 2002, συγκεντρώνοντας 300 έως 600 συμμετέχοντες ετησίως, από περισσότερες από 70 χώρες. Σε όλη την ιστορία του, το χαρακτηριστικό

γνώρισμα του ήταν το πρωτοποριακό πνεύμα των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.

Το Φόρουμ της Ρόδου παρέχει μια πλατφόρμα για εξέχοντες επιχειρηματίες, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για μελετητές για τη διεξαγωγή ευρείας συζήτησης σχετικά με τα πιο επείγοντα θέματα της διεθνούς ατζέντας.

Το Φόρουμ της Ρόδου έχει επιδιώξει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια να προωθήσει μια νέα κουλτούρα διαλόγου που επιτακτικά χρειάζεται. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και καταθέτουν ιδέες για πιθανές λύσεις σε μερικά από τα πιο πιεστικά προβλήματα της εποχής, τόσο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων όσο και για την κοινωνία εν γένει. Αυτό το τμήμα των ευρύτερων προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας, αποσκοπεί στην προστασία των βασικών αξιών της ανθρωπότητας και για τη συμβολή στη βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη.

Το φετινό Φόρουμ της Ρόδου περιλαμβάνει γενικά θέματα μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Επιπλέον, θα γίνουν δύο σύνοδοι κορυφής, η σύνοδος κορυφής για την παγκοσμιοποίηση και το μέλλον της δημοκρατίας (Summit on Globalisation and the Future of Democracy) και η σύνοδος κορυφής για τα σενάρια ανάπτυξης της παγκόσμιας υποδομής: όπου συναντώνται τα συμφέροντα των τραπεζών, των βιομηχανιών, των κυβερνήσεων και των κοινωνιών, (Summit on Global Infrastructure Development Scenarios: Where the Interests of Banks, Industries, Governments, and Societies Meet) όπου οι ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών και η επιχειρηματική κοινότητα συναντώνται για να συζητήσουν τις έννοιες, τα προβλήματα και τις λύσεις σε βασικά ερωτήματα.

Ακολουθεί η ομιλία του Περιφερειάρχη

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας υποδεχόμαστε σήμερα στο όμορφο και φιλόξενο νησί της Ρόδου. Πάντοτε αποτελεί τιμή για εμάς η επιλογή του νησιού μας για τη διεξαγωγή διεθνών συναντήσεων. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τόσο σημαντικούς και εκλεκτούς συμμετέχοντες αλλά και όταν έχουμε να ακούσουμε τοποθετήσεις πάνω σε τόσο ενδιαφέρουσα θεματολογία. Με ερωτήματα επίκαιρα, πιεστικά αλλά και εξόχως κρίσιμα,

Ο νέος, πολυπολικός κόσμος που αναδύεται στον 21ο αιώνα, οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες, αλλά και οι κίνδυνοι που αυτός επιφέρει σε πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο, αν μη τι άλλο, συμπυκνώνουν όλα όσα οι κοινωνίες μας καλούνται να αντιμετωπίσουν, οικοδομώντας το μέλλον της

ανθρωπότητας. Διλήμματα που πιεστικά αναζητούν απαντήσεις. Με απαντήσεις όχι εύκολες και κυρίως όχι αυτονόητες.

Γιατί αφορούν ένα μέλλον που καλούμαστε να ιχνηλατήσουμε, σε μια εποχή που περισσεύουν οι αβεβαιότητες και λιγοστεύουν οι σταθερές αναφορές, για να μπορέσουμε να το προδιαγράψουμε ή για να είμαι πιο ακριβής, για να το προσεγγίσουμε με επιτυχία.

Πάντοτε οι αλλαγές – δίκαια ή άδικα δεν έχει σημασία -συνοδεύονται από φόβο. Γιατί οι πιθανές εκδοχές δεν είναι μονόδρομης κατεύθυνσης.

Αν και η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων τείνει να θεωρεί τα Κράτη ορθολογικούς δρώντες, η Ιστορία έχει ισχυρές εξαιρέσεις.

Επίσης, η Ιστορία μας διδάσκει, πως τις περισσότερες φορές δεν διδάσκεται…

Κάνω αυτές τις αναφορές όχι από έλλειψη αισιοδοξίας αλλά για να τονίσω ότι όσες φορές η ανθρωπότητα, σε περιόδους μετάβασης , υιοθετούσε μια εύκολη και αφελή θεώρηση περί γραμμικής εξέλιξης της ιστορίας τα γεγονότα την διέψευδαν με βαρύτατο τίμημα. Και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να επαναληφθεί.

Ιδιαίτερα, σε αυτό το μεταβατικό διάστημα που βρισκόμαστε σήμερα. Οι γεωπολιτικές ανισορροπίες, οι οικονομικές ανισότητες, οι πολιτισμικές συγκρούσεις, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, οι τεχνολογικές υπερβάσεις, οι κοινωνικές αναζητήσεις περιγράφουν και καταγράφουν το πεδίο στο οποία πρέπει να οικοδομηθεί το νέο υπόδειγμα. Για να τις υπερβεί και να ξεπεράσει τα σημερινά αδιέξοδα.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία – όπως με μοναδικό τρόπο μας διδάσκει ο ελληνικός πολιτισμός- πως η εμπέδωση της δημοκρατίας, η ανοχή στην άλλη άποψη, η επικράτηση του ορθού λόγου, η αναζήτηση του κοινού καλού και η εξύψωση αρετών όπως η δικαιοσύνη και η τήρηση του μέτρου συνιστούν το δρόμο -τις ελάχιστες προϋποθέσεις- που πρέπει να υιοθετήσει η διεθνής κοινότητα για να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και για να θέσει την ανθρωπότητα σε πορεία προόδου.

Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα της εποχής μας και από την επιτυχή ή όχι κατάληξή του θα κριθούμε όλοι τελικώς.

Αλλά αυτό είναι κάτι που εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις προβληματισμού, σας καλωσορίζω και πάλι στη Ρόδο, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή αναμένω και εγώ να ακούσω τις τοποθετήσεις σας στα τόσο σημαντικά ερωτήματα που η συνάντησή σας θέτει στο προσκήνιο.

Σας ευχαριστώ θερμά.