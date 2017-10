Παρουσία του Φ. Χατζηδιάκου έγινε η έναρξη του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου «Διάλογος των Πολιτισμών» στη Ρόδο

Στο 15ο Διεθνές Συνέδριο (Φόρουμ) «Διάλογος των Πολιτισμών» που διεξάγεται και εφέτος στη Ρόδο, απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος.

Το συνέδριο διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2002 έως σήμερα, με πρόεδρο τον Ρώσο ακαδημαϊκό διπλωμάτη κ. Βλαντιμίρ Γιακούνιν, Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Ερευνών DOC, πρώην πρόεδρο των Ρωσικών Σιδηροδρόμων και εν γένει ισχυρό στέλεχος της Ρωσίας, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ρόδου.

Το συνέδριο, με εκατοντάδες συμμετοχές από 70 χώρες, αποτελεί μια πολύ σημαντική διοργάνωση με παγκόσμια απήχηση, καθώς διερευνώνται κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα, από τους βασικούς επισκέπτες και ομιλητές που είναι πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί κρατών και ανώτεροι αξιωματούχοι από διάφορες χώρες του κόσμου, μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής ελίτ, εκπρόσωποι διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, διπλωμάτες, εμπειρογνώμονες από διάφορα πεδία και μέσα ενημέρωσης.

Το φετινό Φόρουμ της Ρόδου έχει ως θέμα: «Πολύ-πολικότητα και Διάλογος στις Περιφερειακές και Παγκόσμιες Εξελίξεις» (“Multipolarity and Dialogue in Regional and Global Developments: Imagining Possible Futures”) με στόχο να παράσχει μια πλατφόρμα για τους επιχειρηματίες, τους διαμορφωτές της πολιτικής και τους μελετητές που συμμετέχουν σε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με αυτά τα θέματα.

Κατά την ομιλία του με θέμα «Η Ρόδος, σταυροδρόμι διαλόγου, ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.» ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος ανέφερε:

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, εν μέσω απειράριθμων δοκιμασιών, οικονομικών κρίσεων, πολεμικών συρράξεων, εκατομμυρίων εισροών προσφύγων και μεταναστών σας υποδεχόμεθα στο νησί μας, σ’ έναν ιστορικό – γεωγραφικό χώρο συνάντησης λαών, ανταλλαγής ιδεών, συνύπαρξης πολιτισμών.

Η ειρήνη αποτελεί αρχή αιώνιας αξίας, αλλά και οικουμενική υποχρέωση, που βρίσκει τα θεμέλια της στη λογική και στην ηθική τάξη των πραγμάτων.

Για να χτίσουμε μια ειρηνική κοινωνία και για να αναπτυχθούν πλήρως τα άτομα, οι λαοί και τα έθνη, απαιτείται η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να προλάβουμε συγκρούσεις και βιαιότητες είναι απολύτως αναγκαίο να βιώνεται η ειρήνη ως βαθιά αξία μέσα σε κάθε άνθρωπο. Έτσι μπορεί να επεκταθεί στις διάφορες μορφές κοινωνικής συνένωσης και να ωριμάσει ένας πραγματικός πολιτισμός ειρήνης, ικανός να διαδοθεί και στην διεθνή κοινότητα.

Σήμερα η τρομοκρατία, μια σύγχρονη μορφή βίας, ένα νέο σύστημα πολέμου, διαταράσσει την διεθνή κοινότητα. Η ανατρεπτική στρατηγική εξτρεμιστικών οργανώσεων, καταστρέφει πράγματα, σκοτώνει αθώους και προκαλεί την πλήρη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής. Αποτελεί ένα σκοτεινό δίκτυο, εμφορούμενο από πολιτικές σκοπιμότητες ή θρησκευτικές εξάρσεις, που με εξεζητημένα και απεχθή τεχνικά μέσα και τεράστιους οικονομικούς πόρους, επεξεργάζεται σε ευρεία κλίμακα στρατηγικές, σπέρνοντας τον θάνατο σε αθώα θύματα της τρομοκρατικής δράσης.

Σήμερα, σημαντικές μεταβολές και επικίνδυνες συγκρούσεις σε παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα στην ευρύτερη νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή και στον Αραβικό κόσμο, που διαμορφώνονται από τις πολιτικές, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις, τους εθνικισμούς και τα συμφέροντα κρατών, αλλά και από τις δράσεις, τις συνεργασίες ή τις αντιπαραθέσεις θρησκευτικών, φονταμενταλιστικών και πολιτισμικών αντιλήψεων, συμπυκνώνονται και συμπλέκονται σε ένα εκρηκτικό τοπίο και αποτελούν μια νέα γεωπολιτική πρόκληση.

Η Ρόδος, υπήρξε πάντοτε σταυροδρόμι διαλόγου, ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευαίσθητη αυτή γεωπολιτική περιοχή καλείται και σήμερα να αντιμετωπίσει τις σύνθετες αυτές προκλήσεις που πηγάζουν από το προσφυγικό και την επιδείνωση της γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου, μέσα από τις δημιουργικές συνεργασίες των τοπικών αρχών, των κρατικών φορέων, των πολιτιστικών οργανισμών, μέσα από τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την οικονομία, τον διαθρησκευτικό διάλογο, την παιδεία, την δημοκρατία.

Ο τόπος αυτός, όπου συνυπήρξαν πολιτισμοί, θρησκευτικά δόγματα και λαοί μπορεί και πρέπει να αποτελέσει και πάλι το κέντρο διαλόγου για την αλληλοπροσέγγιση των λαών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την συνεργασία πολιτισμών και θρησκειών για την εδραίωση της σταθερότητας, της ευημερίας και της δημοκρατίας.

Το πνεύμα της δημιουργικής ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών και η σφυρηλάτηση σχέσεων αδελφοσύνης μεταξύ των λαών μας, αλλά και της νεολαίας, μέσα από την παιδεία, τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα εγχείρημα που ανοίγει ένα ευρύ πεδίο πολυμερούς συνεργασίας με κοινό χαρακτηριστικό τη διάδοση των αξιών ενός φιλειρηνικού πολιτισμού.

Το πνεύμα της Ρόδου είναι η αναβίωση των χιλιάδων ετών συνεργασίας και ανταλλαγής αγαθών, πολιτισμών, ιδεών. Είναι η έκφραση της ιστορικής ενότητας της Ευρώπης με τα άλλα κράτη. Είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του ΟΗΕ, της ΕΕ και στη συνεργασία που διατηρούν μεταξύ τους οι αραβικές χώρες.

Είναι το όραμα, η προοπτική, η ελπίδα, οι αξίες και οι αρχές, που μπορούν να συνδιαμορφώνουν τα κράτη για ένα κόσμο ασφαλή, για μια περιοχή ανάπτυξης συνεργειών και ειρήνης, για ένα καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητας.