Η Τήλος στο νέο βιντεοκλιπ των U2

Στο καινούργιο βίντεοκλιπ τνω U2 με τίτλο "You're the best thing to me", που παρακολουθεί αληθινά ζευγάρια πρωταγωνιστεί το νησί της Τήλου.

Ανάμεσά τους και δύο Σύριοι πρόσφυγες, που βρίσκονται στο νησί, η Μάχα και ο Αμπντουλαχμαν.

Στο βίντεοκλιπ υπάρχουν αρκετά πλάνα από την Τήλο ενώ μάλιστα διακρίνεται και η δομή φιλοξενίας του νησιού όπως και παραλίες και άλλα αξιοθέατα.