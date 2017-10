Tο 1ο ΓΕ.Λ. Καλύμνου στην Ισλανδία με τη δράση ΚΑ1 Εrasmus+

Η δράση ΚΑ1 Erasmus+ αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Τα σχέδια κινητικότητας επιτρέπουν στα σχολεία να δώσουν στο διδακτικό προσωπικό ευκαιρίες και κίνητρα για την απόκτηση νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου.



Στα πλαίσια της παραπάνω δράσης οι εκπαιδευτικοί του Νικηφορείου 1ου ΓΕ.Λ. Καλύμνου, Μιχάλης Γιαννικουρής (καθηγητής πληροφορικής), Στάθης Κλήμης (φυσικός), Διονύσης Τρικοίλης (φυσικός), Ειρήνη Πουγούνια (φιλόλογος), ταξίδεψαν ως τη μακρινή Ισλανδία για να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups» του εκπαιδευτικού ομίλου Intercultural Iceland. Η επιμόρφωση ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Borgarnes και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 27 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ελλάδα. Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα εντατικό καθώς απαιτούσε την ανελλιπή παρακολούθηση από τις 9 π.μ. ως τις 4 μ.μ. και την ενεργό εμπλοκή σε όλες τις δραστηριότητες.



Στη διάρκειά του οι συμμετέχοντες, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν ποικίλες ομαδοσυνεργατικές μεθόδους μάθησης δίνοντας έμφαση σε θέματα διαπολιτισμικότητας, διακρίσεων, ρατσισμού, προκαταλήψεων, στερεοτύπων, μετανάστευσης και προσφυγιάς.



Η εξαιρετική εκπαιδεύτριά μας, κ. Gurdn Petursdttir, μας έδειξε με απλό και παραστατικό τρόπο πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, να εμπλέξουμε ενεργά τους μαθητές μας στη μαθησιακή διαδικασία, να τους θέσουμε σε προβληματισμό, να ξεκινήσουμε ένα γόνιμο διάλογο σε θέματα διαπολιτισμικότητας με στόχο την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων.



Με όλες τις δράσεις που εφαρμόσαμε στη διάρκεια της επιμόρφωσης συνειδητοποιήσαμε ως εκπαιδευτικοί πόσα κοινά μοιραζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών, στερεότυπα και προκαταλήψεις αναιρέθηκαν, οι σχέσεις μας ενδυναμώθηκαν, φιλίες δημιουργήθηκαν.

Σε διάστημα μιας εβδομάδας σφυρηλατήθηκαν τόσο οι σχέσεις μεταξύ μας ώστε την ημέρα του αποχαιρετισμού εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερες συγκινητικές σκηνές. Δώσαμε, όμως, υπόσχεση (την οποία τηρούμε) να είμαστε σε επαφή για να μοιραζόμαστε διδακτικό υλικό, σκέψεις και εμπειρίες από την εφαρμογή στην τάξη των όσων διδαχθήκαμε, να λαμβάνουμε ανατροφοδότηση από την εκπαιδεύτριά μας. Και … κάποια μέρα σίγουρα θα ανταμώσουμε ξανά!



Η Ισλανδία είναι ομολογουμένως ένας τόπος μαγικός. Εξίσου μαγικά είναι τα όσα βιώσαμε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας επιμόρφωσής μας. Γι’ αυτό το λόγο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Ι.Κ.Υ. για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του σχεδίου μας˙ τον εκπαιδευτικό όμιλο ΙCI (Intercultural Iceland) για τη διοργάνωση του σεμιναρίου˙ την σύμβουλο Cherry Hopton για τις παρεμβάσεις της˙ και, ιδιαίτερα, την εκπαιδεύτρια Gurdún Petursdóttir για την αγάπη της και τα όσα μοιράστηκε μαζί μας.