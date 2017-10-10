Ψηλά οι Δωδεκανήσιοι στους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στη Μύκονο οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου, με το ανακαινισμένο στάδιο Κόρφου να υποδέχεται δεκάδες αθλητές κι αθλήτριες από τα σωματεία των νησιών μας.
Εκεί ήταν και ορισμένες σπουδαίες αθλήτριες του ελληνικού στίβου, που μπορεί να μην αγωνίστηκαν, ωστόσο τίμησαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση. Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου (ΑΕΣ Κάμειρος 2009 ) , η πρωταθλήτρια των 200μ. Μαρία Μπελιμπασάκη (Πανναξιακός) και η πρωταθλήτρια των μεγάλων αποστάσεων, Ράνια Ρεμπουλη (ΑΕΣ Κάμειρος 2009) πήραν μέρος στην τελετή έναρξης, ενώ βραβεύτηκαν και για τις επιτυχίες τους το 2016.
Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν μέρος στην πρώτη ημέρα των αγώνων ήταν και ο Ανδρέας Δημητράκης (Πανναξιακός), που δίχως καμία πίεση επικράτησε στα 800μ. σε 1.57.83. Οι αθλητές και οι αθλήτριες από τα Δωδεκάνησα, ειδικά στις αναπτυξιακές κατηγορίες, έκαναν ό, τι καλύτερο μπορούσαν, γι’ αυτό κέρδισαν μετάλλια και πλασαρίσματα ψηλά στην κατάταξη.
Τα αποτελέσματα με τις πρώτες τριάδες κι εν συνεχεία στην κατάταξη τις θέσεις των αθλητών από τα Δωδεκάνησα:
Β’ ΗΜΕΡΑ
3000Μ.ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ 15.08.45
2 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 15.27.75
3 ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΜΠΑΡΙΜΕ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 15.32.73
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 62.24
2 ΨΟΥΧΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ 62.29
3 ΓΟΥΒΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 63.92
4 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 64.60
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 69.15
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1.55
2 ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 1.50
3 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1.45
10 ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1.35
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 1.30
13 ΓΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1.25
14 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1.20
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 6.82
2 ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 6.31
3 ΝΙΚΟΛΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ AO MYKONOY 6.20
4 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 6.16
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 12.09
2 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 10.42
3 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 9.66
80 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ 10.44
2 ΓΚΟΡΝΑΤΙ ΣΙΜΟΝΑ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10.54
3 ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 10.67
4 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑΨΗΛΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 10.81
8 ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 10.97
10 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 11.27
18 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.55
20 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 11.64
23 ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.90
24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 11.98
28 ΚΑΛΛΕΡΕ ΑΝΘΟΥΛΑ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 12.65
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 34.28
2 ΣΚΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 29.68
3 ΠΕΡΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 25.92
5 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23.84
80 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9.48
2 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9.76
3 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ 9.81
7 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 10.13
8 ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 10.38
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ 15.51
2 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ AO MYKONOY 13.78
3 ΚΑΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 13.08
4 ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 12.98
5 ΚΑΡΟΥΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ 12.96
6 ΣΤΡΑΒΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 12.37
7 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 11.82
8 ΑΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ. 10.71
150 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1 ΤΟΥΡΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 20.70
2 ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ 21.27
3 ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ ΕΡΙΣΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Π.Σ. ΜΥΤ 21.66
9 ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΙΚΑΙΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 23.45
10 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23.75
13 ΠΕΤΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 24.58
14 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 24.73
150 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ 19.81
2 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 20.14
3 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 21.10
5 ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 22.51
200 Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 27.21
2 ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 27.22
3 ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ AO MYKONOY 28.10
5 ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 29.11
8 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 29.38
9 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 29.74
12 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 30.47
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1.80
2 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.80
3 ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1.75
4 ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1.65
5 ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ ΤΕΪΜΟΥΡΑΖ ΑΟ ΠΑΡΟΥ 1.65
6 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ 1.60
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 1.55
7 ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 1.55
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 5.02
2 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 4.98
3 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 4.98
5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4.51
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 10.64
2 ΚΡΟΜΜΥΔΕΛΛΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 10.53
3 ΒΛΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΟ ΠΑΡΟΥ 9.94
6 ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9.39
10 ΚΟΥΛΛΑΙ ΠΑΟΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 8.71
18 ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 7.27
19 ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΟ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 7.14
200 Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 24.33
2 ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 24.42
3 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 24.44
11 ΣΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 26.74
12 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 27.13
13 ΚΑΡΡΑΤΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 27.14
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 48.52
2 ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 41.65
3 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 37.93
300 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 ΚΙΚΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΑΝΙΝΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 44.51
2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 46.23
3 ΛΙΟΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 47.16
6 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 49.08
10 ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 51.28
11 ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΝΤΙΚΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 51.88
14 ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 52.98
15 ΜΠΑΛΑ ΙΡΕΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 53.36
18 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 54.94
20 ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 58.64
300 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 39.09
2 ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ 39.45
3 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 40.68
6 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 42.31
7 ΚΑΛΤΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 44.04
8 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 45.17
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΔΕΣΠΟΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝ. 11.20
2 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 11.10
3 ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 10.95
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 8.92
6 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΑ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 8.77
7 ΑΛΑΦΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8.72
3000 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.56.08
2 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AO MYKONOY 8.58.80
3 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 9.14.56
6 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 9.56.64
3000 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1991 AO MYKONOY 10.24.67
2 ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1984 AO MYKONOY 11.06.09
3 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 12.51.26
6 ΚΙΚΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ 1999 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 13.41.32
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ 2004 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 4.78
2 ΣΕΛΙΜΑΪ ΣΕΖΙΡΑ 2004 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 4.62
3 ΣΟΡΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.59
5 ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.43
8 ΜΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 4.29
15 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 3.87
16 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 ΑΟ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 3.80
17 ΣΑΤΡΑΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 3.62
18 ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 3.28
19 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ 2005 ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 3.10
4Χ100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΓΚΟΡΝΤΑΤΗ Σ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ Μ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 52.60
ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝ-ΑΝΕΣΤΗ ΕΛ
2 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Κ-ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΛ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 53.21
ΒΑΓΙΑΝΟΥ Μ-ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣ
3 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 53.66
ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡ-ΚΙΚΚΟΥΣ ΙΟΝΑ
4 ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘ-ΧΡΗΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 54.64
ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡ-ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛ
5 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΤΣΑΜ-ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΜ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 54.95
ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛ-ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΕΙΠΑΤΕΙΡΑ 60.26
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣ-ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤ
4Χ100 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΡΡΑΤΕΛΛΟ ΚΡ-ΑΛΑΔΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 45.98
ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝ-ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧ
2 ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘ-ΚΑΡΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 46.48
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧ
3 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧ-ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΤΑΞ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ 48.01
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ
4 ΜΑΣΤΗΣ ΑΡΓ-ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 49.20
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒ-ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝ
Α΄ΗΜΕΡΑ
100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 13.66
2 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 14.04
3 ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ AO MYKONOY 14.08
5 ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 14.80
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 16.32
2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 14.11
3 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 13.47
4 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 13.30
5 ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.83
7 ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 8.67
100 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.88
MAΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 11.99
ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 12.02 4
4 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 12.32 2
5 ΚΟΥΤΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 12.32 1
9 AΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 13.00
1000 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 2.48.31
2 ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2.50.71
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ AO MYKONOY 2.52.78
4 ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2.52.80
1000 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
1 ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ 3.12.37
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 3.29.94
3 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 3.33.80
9 ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΟ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 4.04.99
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 45.90
2 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 40.50
3 ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 40.30
4 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 39.60
7 ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 34.40
8 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 31.50
60 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1 ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 9.01
2 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9.05
3 ΖΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.14
4 ΠΕΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 9.30
5 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΑΒΙΝΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛ 9.30
6 ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 9.44
8 ΝΤΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 9.66
9 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ AO MYKONOY 9.83
10 ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 10.07
11 ΜΠΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 10.07
13 ΛΕΚΑ ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 10.32
60 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
1 ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜ. 8.53
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 8.82
3 ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 9.40
4 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 9.45
5 ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 9.68
800 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ 2.32.15
2 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2.41.65
3 ΒΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ο. ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛ 2.51.60
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1 ΔΟΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.88
2 ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 10.04
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 9.76
5 ΜΕΪΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8.75
7 ΚΑΦΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 7.72
9 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 7.47
10 ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 7.20
11 ΠΛΑΓΚΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 7.00
13 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 5.03
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 5.22
2 ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 5.05
3 ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ AO MYKONOY 4.97
5 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 4.95
6 ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 4.86
8 ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 4.56
800 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.57.83
2 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2.01.91
3 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 2.05.02
8 ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΙΣΙΔ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 2.19.10
600 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.46.02
ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.49.17
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.50.04
ΤΖΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1.50.87
ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.53.93
ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1.58.54
ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2.03.79
ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2.12.92
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 4.79
ΧΡΗΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦ 4.53
ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ 4.49
ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 4.40
ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4.37
ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4.36
ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4.34
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4.27
ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 4.26
ΤΖΙΝΙ ΣΕΡΕΝΑ 4.22
ΖΕΝΕΠΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ 4.19
ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4.18
ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4.16
ΔΕΛΠΡΑ ΠΑΟΛΑ 4.16
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 3.92
ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 3.84
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3.78
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 3.71
ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3.68
ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡ 3.51
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 3.40
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 3.30
ΧΑΤΖΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 3.25
ΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3.25
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.24
ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2.79
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 13.67
2 ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 13.14
3 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ AO MYKONOY 12.55
5 ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 11.75
6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 11.51
11 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 10.34
12 ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ 10.23
600ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
1 ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ 1.50.79
2 ΛΑΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ . ΜΥΤ 1.50.94
3 ΧΕΙΛΑ ΑΝΝΑ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 1.52.02
4 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1.53.05
16 ΦΟΥΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΟ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ 2.08.46
19 ΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 2.14.99
400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 53.55
2 ΜΩΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ 54.66
3 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 54.76
8 ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ 59.35
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