Νισύριος εξελέγη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Η Εταιρεία Νισυριακών Μελετών με ανακοίνωσή της κάνει γνωστό την εκλογή του συμπατριώτου μας και μέλους της Επιστημονικής μας Επιτροπής καθηγητού Στάθη Ν. Καλύβα ως καθηγητού του μαθήματος Πολιτικής Επιστήμης και Εξωτερικών Σχέσεων στην έδρα του Gladstone Professorship of Government του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο Καθηγητής Στάθης Καλύβας, συγγραφέας και αρθρογράφος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, μετά από μια λίαν επιτυχημένη θητεία ως καθηγητής πολιτικής επιστήμης στα πανεπιστήμια Σικάγου και YALE των ΗΠΑ, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα από την 1η προσεχούς Ιανουαρίου οπότε και θα είναι εταίρος στο Κολλέγιο All Souls της Οξφόρδης.



Η έδρα Gladston, είναι η αρχαιότερη έδρα πολιτικής επιστήμης στη Μεγάλη Βρετανία, ιδρύθηκε προς τιμήν του πρώην υπουργού και πρωθυπουργού της χώρας αυτής γνωστού φιλέλληνα Γλάδστωνος και ο κ. Καλύβας είναι ο πρώτος μη Αγγλοσάξων που την καταλαμβάνει.



Συγχαίροντες τον αγαπητό μας καθηγητή και συνεργάτη, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα που εξακολουθεί να θριαμβεύει, ευχόμεθα πάντα επιτυχίες.



Ακολουθεί η σχετική αναγγελία και τα συγχαρητήρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου της Οξφόρδης:

Professor Stathis Kalyvas appointed to the Gladstone Professorship of Government

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Χαρτοφύλης

Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

iPhoto by Susan Taylor Photography Congratulations to Stathis Kalyvas, BA Athens, MA PhD Chicago, Arnold Wolfers Professor of Political Science at Yale University, who has been appointed to the Gladstone Professorship of Government in the Department of Politics and International Relations with effect from 1 January 2018. Professor Kalyvas will be a fellow of All Souls.