Στην Ρόδο το Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης «Treasure of Hellas»

Το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης "Treasure of Hellas" πρόκειται να πραγματοποιηθεί 21 και 22 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τάφρου Μελίνα Μερκούρη, το θερινό κινηματοθέατρο "Ρόδον" και το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου.



Το Φεστιβάλ διοργανώνεται απο την Ακαδημία Τεχνών και Εκπαιδευτικών Καινοτομιών της Μόσχας με περίπου 130 παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό.



Έτσι, στις 21 Οκτωβρίου, απο τις 09:30 έως τις 13:00, πρόκειται να διεξαχθεί διαγωνισμός παιδιών έως 18 ετών, στο κλασσικό, μοντέρνο, παραδοσιακό χορό στο θερινό κινηματοθέατρο Ρόδον. Το ίδιο απόγευμα, αρχής γενομένης απο τις 15:00, πρόκειται να διεξαχθεί διαγωνισμός τραγουδιού και θεάτρου.



Στις 22 Οκτωβρίου, στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτικό γκαλά κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρακολουθήσουμε μια επαγγελματική παράσταση με όπερα, μοντέρνο και κλασσικό χορό, παραδοσιακό χορό, floor dancing παραδοσιακούς χορούς, επίδειξη ρωσικών στολών κ.α. με είσοδο ελεύθερη.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ θα συμμετάσχει το μουσικό σχολείο καθώς και το λαογραφικό και μουσικοχορευτικό εργαστήρι Καλυθιών "Τερψιχόρη" ,

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου – Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ενώ μεγάλος χορηγός είναι το ξενοδοχείο Mitsis Grand Hotel.

Οι ελληνικές σχολές μπαλέτου και μοντέρνου χορού που θα συμμετάσχουν είναι

1. STARLIGHT ACADEMY ΔΑΣΚΑΛΑ: ΑΝΙΤΑ ΙΛΙΟΥ:

2. ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ “Pirouette” EΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΔΑΣΚΑΛΑ: ΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΠΟΚΚΙΑ ΕΥΗ –

3. ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΟΡΟΥ ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΒΕΛΙΔΑΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΙΔΑΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

4. ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ -ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ



Οι ρωσικές συμμετοχές στον διαγωνισμό

Τραγούδι

ΟΠΕΡΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ Municipal Cultural Center "Denezhnikovsky"

ΟΠΕΡΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ College of musical and theatrical «Galina Vishnevskaya»



Θέατρο

Сhildren's collective theater-studio "Harlequin"

Children's Theater Studio "Experiment"



Επίδειξη μόδας Ρωσικών στολών

Fashion Theater "Style"





Οι Ρωσικές σχολές χορού, μπαλέτο- μοντέρνο- παραδοσιακό

Сollective of modern choreography "Angazhement" .

Children's choreographic collective "Divertissement"

Choreographic ensemble of modern dance "ONYX"

children's choreographic ensemble «Karousel "

Children's School of Arts «Sarajevo»

School of Modern Dance" VORTEKS ".

Ballet Theater "Gratsie"

dance group " Rovesnik"

Choreographic collective "Flamenco"

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Sviridova Zoya, Sharova Tatiana,

Shamarina Julia, Ahmethanova Alisa.

ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΕΣ IRINA DOUBAKINA KAI VERA DMITRICHEVA.



Ακόμη, στη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στο νησί μας, θα πραγματοποιηθούν εκδρομές σε ιστορικούς χορούς, μουσικό κονσέρτο στο ξενοδοχείο Mitsis Grand hotel, ντίσκο πάρτι και εργαστήρια χορού.

Μάλιστα, σε ότι αφορά τα εργαστήρια χορού, αυτά θα τα πραγματοποιήσουν η Βίκυ Φερδεκλη, η Βάλια- Χριστίνα Καρβέλη, η Μαρία Γιορδαμνή, η Doybakina Irina η Sharova Tatiana ενώ για τις ανάγκες των μαθημάτων, η κ. Έλλη Παρασκευά πρόκειται να παραχωρήσει τη σχολή χορού της..



Ακόμη, στις 23 Οκτωβρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα βιωματικό μάθημα ελληνικών παραδοσιακών χορών από την Μαρία Γιορδαμνη και τα μουσικοχορευτικά εργαστήρια Καλυθιων Τερψιχόρη με την μπάντα τους στην πλατεία Αργυροκάστρου στις 23 Οκτωβρίου στις 17.00.