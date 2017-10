Το επόμενο Σαββατοκύριακο το 2ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στη Ρόδο

Το 2ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο Rodos Palace.

Σκοπός είναι να θεσμοθετηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, που θα καθοδηγήσει αυτές τις 2 έννοιες να εξελίσσονται παράλληλα και σε άμεση διάδραση μεταξύ τους. Στόχος είναι τα αποτελέσματα των Συνεδρίων να είναι τόσο σημαντικά, ώστε να προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών (Αρχιτέκτονες, Ξενοδόχους και γενικότερα επαγγελματίες του Τουρισμού και του Σχεδιασμού) από όλον τον πλανήτη.

Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού αποτελούν πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Το 1ο Συνέδριο είχε συνδιοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2015 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προσελκύοντας 450 συνέδρους. Φέτος, μεταξύ των ιδιαίτερα επιφανών ομιλητών θα είναι Διεθνούς φήμης Αρχιτεκτονικά Γραφεία από όλον τον κόσμο (όπως οι Zaha Hadid Architects, UNStudio, κα). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το 2ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού

➢ Θα πραγματοποιηθεί υπό την ΑΙΓΙΔΑ:

• Υπουργείου Τουρισμού,

• Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),

• Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ),

• Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA),

• Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ).

➢ Αποτελεί ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ μεταξύ:

• Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου,

• Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

• Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου,

• Πανεπιστημίου Αιγαίου,

• Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου,

• Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

➢ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και συνεπιμελητές είναι το περιοδικό Archisearch.gr

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

➢ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ :

17:30 – 18:00 Προσέλευση

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ– Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

• ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ – Προεδρεύων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

«ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ EXPO ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»

• ZAHA HADID ARCHITECTS- Δημήτρης Κολώνης και Ζέττα Κοτσιώνη, Lead Architects

• UNSTUDIO – Μαριάνθη Τατάρη, Senior Architect / Associate Director

«ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ»

• ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΔΗ – Διευθύντρια Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) Υπουργείου Τουρισμού

«ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»

• ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»

• MKV DESIGN – Μαρία Βαφειάδη, Founder and MD

«INTERNATIONAL POLISH & LOCAL AUTHENTICITY»

• ΦΑΝΗ ΒΑΒΥΛΗ - Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων(UIA), Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«-ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ,

-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

• DOUBLE DECKER – Wilhelm Finger και Melita Skamnaki, Curators

«HOTEL CURATIONG: A NEW WAY TO ENHANCE GUEST’S EXPERIENCE»

• ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ – Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΥΛ V/S ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.»

➢ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - WORKSHOPS:

10:30 – 11:00 Προσέλευση

• 11:00 – 12:00 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - Προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δωδεκανήσου Υπουργείου Τουρισμού

Workshop Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τουρισμού

• 12:00 – 13:00 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ – 1ο Βραβείο Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης

Workshop Αρχιτεκτονικής Τοπίου

• 13:00 – 14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ– Ifi Architectural Lighting works

Workshop Αρχιτεκτονικής Φωτισμού

Την επιμέλεια του Συνεδρίου έχουν αναλάβει οι κ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, κ. Γιάννης Γλυνός, κ. Χαρούλα Γιασιράνη, κ. Βασίλης Μπαρτζώκας, κ. Γιώργος Περνάρης, κ. Αναστασία Μαργιέ, κ. Νίκος Παπαγρηγορίου και κ. Γιάννης Ματσαμάς. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια του Οκτωβρίου, που έχει ανακηρυχτεί με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και τη στήριξη πολλών φορέων ως «Μήνας Αρχιτεκτονικής, Πολιτισμού και Τουρισμού».

Το 1ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Παιδείας είχε συνδιοργανωθεί από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις 22 Οκτωβρίου2016, προσελκύοντας 300 συνέδρους.