Νέα διεθνής αναγνώριση για τον Καρπάθιο γιατρό Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη

Παμψηφεί εξελέγη στη θέση του γραμματέα του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής (Clinical Robotic Surgical Association), ο Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, επιστημονικός διευθυντής και διευθυντής της Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Σημειώνεται, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι πλέον αναγνωρισμένοι και έμπειροι χειρουργοί παγκοσμίως, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής, που έλαβε χώρα στο Σικάγο των ΗΠΑ (21-23 Σεπτεμβρίου 2017).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Δρ. Κωνσταντινίδης προήδρευσε στις ζωντανές μεταδόσεις ρομποτικών επεμβάσεων, όπως γαστρεκτομής, διαφραγματοκήλης, μυοτομής οισοφάγου για αχαλασία, αποκατάστασης κοιλιοκήλης και βουβωνοκήλης με πλέγμα, γαστρικού bypass για παχυσαρκία και διαβήτη, χολοκυστεκτομής και κολεκτομής.

Επίσης, έδωσε διάλεξη για τη ρομποτική χολοκυστεκτομή μίας τομής (Single Site Robotic Cholecystectomy). Μία επέμβαση που ο Δρ. Κωνσταντινίδης, πρώτος παγκοσμίως, πραγματοποίησε το 2011 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Αξίζει να αναφερθεί, ότι o Δρ. Κωνσταντινίδης έχει πραγματοποιήσει συνολικά περισσότερες από 1.800 ρομποτικές επεμβάσεις.

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η τιμή για μένα είναι μεγίστη. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που οι πλέον διακεκριμένοι συνάδελφοι, διεθνώς, επιβράβευσαν το επιστημονικό και διδακτικό μου έργο. Η διάκριση αυτή αποτελεί επίτευγμα ζωής.

Η συμμετοχή μου στις εξελίξεις της ρομποτικής χειρουργικής και η καθημερινή διαπίστωση ότι οι ασθενείς μας δεν υποφέρουν και δεν ταλαιπωρούνται με μεγάλες και δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, είναι κινητήριος δύναμη για να συνεχίσω με τους συνεργάτες μου το έργο προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο».

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δήλωσε σχετικά: «Η σημαντική αυτή διάκριση για έναν από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες γιατρούς διεθνώς, δικαιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τη διαχρονική προσπάθεια και στρατηγική επιλογή του ομίλου μας να παρέχει όλη εκείνη την υλικοτεχνική υποδομή και πάνω από όλα να εμπνέει κορυφαίους Έλληνες γιατρούς της διασποράς, προκειμένου να επιστρέφουν στη χώρα τους.

Η έλευση του Δρα Κωνσταντινίδη από την Αμερική στο Ιατρικό στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα και σημείο αναφοράς στο συνεχιζόμενο brain gain από τον όμιλό μας κόντρα στη μάστιγα του brain drain που αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ ένα μείζον θέμα για τη χώρα».

Τα ρομποτικά τμήματα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αποτελούν διεθνή κέντρα αριστείας και αναφοράς και συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτοπόρες επεμβάσεις, όπως η ρομποτική κολεκτομή μίας τομής, η χολοκυστεκτομή και η αποκατάσταση διαφραγματοκήλης πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS, Επιστημονικός Διευθυντής & Διευθυντής Γενικής Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Παγκόσμιας Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, Pier Cristoforo Giulianotti, MD, Professor and Chief, Division of General, Minimally Invasive and Robotic Surgery, University of Illinois at Chicago, Επίτιμος Πρόεδρος Παγκόσμιας Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, C.N. Tang, MD, Chief of Service, Department of Surgery, Pamela Youde Nethersole, Eastern Hospital, Hong Kong, SAR, Πρόεδρος Παγκόσμιας Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής