Ευχαριστήριο για συμβολή στην υλοποίηση πρόγραμματος Erasmus+ 1ου ΓΕΛ Ρόδου

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Παιδαγωγική Ομάδα Erasmus+ του Βενετοκλείου – 1ου ΓΕΛ Ρόδου, εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες τους για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε από 9 έως 13 Οκτωβρίου 2017, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Bringinglifeintoclassroom: innovativeuse of mobiledevices in the educationalprocess”, στο οποίο συμμετέχει το Βενετόκλειο – 1ο ΓΕΛ Ρόδου, στους παρακάτω:

• τον κο. Βασίλη Καραγιάννη, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν.Αιγαίου

• τον κο. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

• το Δήμο Ρόδου και ιδιαίτερα την κα. ΜαρίζαΧατζηλαζάρου, Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Αποδήμων Ροδίων και τον κο. ΙωάννηΚορωναίο, Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης



• την κα. Αδαμαντία Φατσέα, Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής Δωδεκανήσου

• τον κο. Γεώργιο Φεσάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΠΑΕΣ, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

• τον κο. Κωνσταντίνο Κοζά, Διευθυντή του Γυμνασίου Ιαλυσού

• τον κο. Νικόλαο Τσατταλιό, Διευθυντή του 4ου Γυμνασίου Ρόδου

• την κα. Ευαγγελία Μουλά, Φιλόλογο, Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών στη Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Νομού Δωδεκανήσου



• την κα. Ελένη Αναγνώστου, Φιλόλογο, Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών στη Χρήση Νέων Τεχνολογιών

• το Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου

• το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα τις κες. Σεβαστή Σπανού και Μελίνα Κολιάδη

• τη Διεύθυνση, το Διδακτικό Προσωπικό και τους Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ρόδου

• την Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο. Δημήτριο Παρασκευά

• την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα την Προϊσταμένη της Εφορείας κα. Μαρία Μιχαηλίδου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ERASMUS +