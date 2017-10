Ξεκινά το Σάββατο το δεύτερο συνέδριο αρχιτεκτονικής και τουρισμού στη Ρόδο

Ξεκινά το Σάββατο 21 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 του μήνα στη Ρόδο το 2ο συνέδριο αρχιτεκτονικής και τουρισμού.

Το συνέδριο διοργανώνουν ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, το τεχνικό επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το πανεπιστήμιο Αιγαίου, η ένωση ξενοδόχων και το επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Οι εργασίες του θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Rodos Palace, και θα αρχίσουν στις 5.30 το απόγευμα την πρώτη μέρα και στις 11 το πρωί τη δεύτερη και τελευταία μέρα. Την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Οι εκπρόσωποι των διοργανωτών παραχώρησαν χτες συνέντευξη τύπου, καλώντας το κοινό παραβρεθεί και να παρακολουθήσει τις εργασίες του έχοντας την ευκαιρία να ακούσει σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Στη συνέντευξη παραβρέθηκε και ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ο οποίος αναφέρθηκε στο ξεχωριστό περιβάλλον που έχουμε στα νησιά μας, κάνοντας λόγο για …προνόμιο το περιβάλλον. Μάλιστα τόνισε ότι η ιστορία έχει αφήσει τα σημάδια της και αυτό το δομημένο περιβάλλον που το αξιοποιήσαμε για οικονομικούς λόγους πρέπει να το σεβαστούμε και να το αναβαθμίσουμε.

Προς αυτή την κατεύθυνση έγινε ήδη μία προσπάθεια μέσα από τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Τέλος υπογράμμισε ότι ως περιφερειακή αρχή επιθυμεί να συμβάλει στο άνοιγμα του δημόσιου διαλόγου για το περιβάλλον γενικότερα και για τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος του συνεδρίου και πρόεδρος του συλλόγου αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου Γιώργος Σκιαδόπουλος αναφέρθηκε στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς μία προσπάθεια που όπως είπε ξεκίνησε το Μάρτιο του 2014 και στη διάρκεια της οποίας προέκυψαν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία όμως ξεπεράστηκαν.



Μιλώντας για το συνέδριο υπογράμμισε ότι απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, καθώς ο τουρισμός και η αρχιτεκτονική είναι υπόθεση όλων μας. Όπως έκανε γνωστό θα γίνουν διάφορα εργαστήρια τα οποία ο τόπος μας έχει πολύ ανάγκη, ενώ θα υπάρχουν εκλεκτοί ομιλητές και από το εξωτερικό. «Σκοπός είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην αρχιτεκτονική και τον τουρισμό. Έχουμε μία τεράστια κληρονομιά που οφείλουμε από κοινού να εξελίξουμε και ο τουρισμός στηρίζει τον τόπο μας διαρκώς» κατέληξε.



Ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Γιάννης Φλεβάρης υπογράμμισε ότι η Ρόδος έχει αφήσει το στίγμα της στον παγκόσμιο πολιτισμό ανά την πάροδο των χρόνων και αυτό φαίνεται από τα κτίσματά της, ενώ τα σύγχρονα οικοδομήματά της έχουν και τα ίδια το στίγμα του τουρισμού. Το νησί έχει πλούσια ιστορία σε τέτοια επιτεύγματα όμως πρέπει όπως είπε να πάει ακόμα πιο μπροστά.



Ακολούθως ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου Γιάννης Γλυνός επεσήμανε ότι σκοπός του συνεδρίου είναι να συμβάλει στη διάδοση του πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, ενώ όπως είπε αρχιτεκτονική και τουρισμός αποτελούν ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τον τόπο και για τη χώρα. Υπάρχει μία σχέση μεταξύ τους πολυσήμαντη και πολύπλευρη και αφορά σημαντικούς πυλώνες όπως τον πολιτισμό την παιδεία και την οικονομία.



Από την πλευρά του ο Νίκος Παπασταματίου γενικός γραμματέας Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου είπε μεταξύ άλλων ότι τίθεται το εξής ερώτημα: βλέπουμε αρχιτεκτονήματα στο νησί, κτίρια και κατασκευές του παρελθόντος, τι έχουμε να παρουσιάσουμε εμείς σήμερα;



«Σίγουρα έχουμε να παρουσιάσουμε πολλά και λαμπρά αποτελέσματα αλλά επίσης έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε παρακολουθώντας συνέδρια και εργασίες κάτω από το βλέμμα των ειδικών» απάντησε.



Τέλος ο Κώστας Καλλιουδάκης από τη διοίκηση της ΕΞΡ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ένωση στηρίζει το συνέδριο αναγνωρίζοντας τα ουσιώδη και πολλαπλά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσδώσει στην πόλη της Ρόδου η στενότερη και πολυεπίπεδη συνεργασία του τουριστικού τομέα με τους εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής. Κάθε ομιλητής όπως είπε μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση νέου τρόπου σκέψης και αντίληψης, ενώ αναμένεται η παρουσίαση καινοτόμων αρχιτεκτονικών ιδεών με πρακτική εφαρμογή.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

17:30 – 18:00 Προσέλευση & Networking​

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Προεδρεύων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου

18:20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ EXPO ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

18:40 ZAHA HADID ARCHITECTS

Δημήτρης Κολώνης και Ζέττα Κοτσιώνη, Lead Architects

Hotel Experience

19:00 UNSTUDIO

Μαριάνθη Τατάρη, Associate Director/ Senior Architect

Εντυπώσεις

19:20 ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΔΗ

Διευθύντρια ΕιδικήςΥπηρεσίας Προώθησης και ΑδειοδότησηςΤουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) Υπουργείου Τουρισμού

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

20:00 ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Πρύτανης Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

20:20 MKV DESIGN

Μαρία Βαφειάδη, Founder and MD

International Polish & Local Authenticity

20:40 ΦΑΝΗ ΒΑΒΥΛΗ

Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

21:00 DOUBLE DECKER

Wilhelm Finger και Melita Skamnaki, Curators

HOTEL CURATING: A NEW WAY TO ENHANCE GUESTS’ EXPERIENCE

21:20 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΥΛ V/S ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

WORKSHOPS

10.30 Προσέλευση & Networking​

11:00 – 12:00 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δωδεκανήσου Υπουργείου Τουρισμού

Workshop ΠεριβαλλοντικΗς ΕκπαΙδευσης και ΤουρισμοΥ

12:00 – 13:00

Workshop Αρχιτεκτονικής Τοπίου

13:00 – 14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ifi Architectural Lighting works

WORKSHOP ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η συμβολή του φωτισμού στην δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας



14.00-14.10 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ

Β2Β Sales Assistant Manager, LG Electronics Ελλάς Α.Ε.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ DESING ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: LG ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ