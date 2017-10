Η συμμετοχή του 7ου Γυμνασίου Ρόδου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2

Το 7ο Γυμνάσιο Ρόδου στη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο Magic in the classroom with augmented reality σε συνεργασία με πέντε ακόμη σχολεία από ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες υποδέχθηκε και φιλοξένησε στην πόλη μας τους ευρωπαίους εταίρους, καθηγητές και μαθητές.

Θέμα της συνάντησης, που έγινε στην πόλη μας από την 1η έως την 7η του Οκτώβρη 2017 ήταν οι αξίες που προστατεύει και καλλιεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μαθητές κάθε χώρας, αφού συζήτησαν και προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα των ευρωπαϊκών αξιών κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις αντιλήψεις και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους σχετικά μ΄ αυτές.

Στη συνέχεια, καθηγητές και μαθητές συμμετείχαν στα «Περάσματα», ένα βιωματικό παιχνίδι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προκειμένου να βιώσουν μέσα από τη διαδικασία της δραματοποίησης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες εγκαταλείποντας την πατρίδα τους.

Συμμετείχαν επίσης σε άλλα θεατρικά-βιωματικά παιχνίδια με στόχο τη συνειδητοποίηση των ευρωπαϊκών αξιών και της σημαντικότητάς τους στη σύγχρονη Ενωμένη Ευρώπη.

Kατά την παραμονή τους εδώ οι φιλοξενούμενοί μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο τις φυσικές ομορφιές του νησιού μας όσο και σημαντικά ιστορικά μνημεία της πόλης μας.

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά τον κο Αντώνη Φ. Αγγελή, διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου για τις πληροφορίες που έθεσε στη διάθεση των ομάδων μας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού "κρυμμένου θησαυρού" στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου και την ξενάγηση στους χώρους της βιβλιοθήκης.

Ακόμα, ευχαριστίες οφείλονται την κα Κάρμεν Κοέν, Διευθύντρια της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου για την ξενάγηση στους χώρους της Συναγωγής και του Εβραϊκού Μουσείου Ρόδου στα πλαίσια του παιχνιδιού αυτού. Ευχαριστούμε, επίσης τον δήμαρχο της πόλης μας, Φώτη Χατζηδιάκο και τον αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για θέματα Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Γιάννη Κορωναίο, για τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στα παιδιά κατά την επίσκεψή τους στο Δημαρχείο της πόλης μας.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες των μαθητών του 7ου Γυμνασίου Ρόδου, που άνοιξαν τις αγκαλιές τους και παρείχαν μια άψογη φιλοξενία στους μαθητές.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε παρόμοιες προσπάθειες που προάγουν τη γνωριμία, τη συνεργασία και την καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη να συνεχιστούν απρόσκοπτα και στο μέλλον.