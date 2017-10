Ο Δρ. Γεώργιος Μαρής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Ο Δρ. Γεώργιος Μαρής, Λέκτορας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Διδακτορικού Προγράμματος σε Συνεπίβλεψη, επιλέχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως Επισκέπτης Ερευνητής στο Κέντρο Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

Ο Δρ. Γεώργιος Μαρής ο οποίος κατάγεται από τη Ρόδο θα εκπονήσει έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η δημιουργία δυναμικών ασύμμετρων σχέσεων στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Επίσης, θα πραγματοποιήσει σειρά διαλέξεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Επιβλέπουσα του Δρ. Γεώργιου Μαρή είναι η Διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Καθηγήτρια Καλυψώ Νικολαΐδη.



Η επιλογή του Δρ. Γεώργιου Μαρή σε αυτή την σημαντική ερευνητική θέση, η οποία είναι αποτέλεσμα της υψηλής ερευνητικής κατάρτισης του, καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα του Ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Νεάπολις, τον υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητάς του και την εξωστρέφεια που το χαρακτηρίζει. Η επιλογή του Δρ. Γεώργιου Μαρή αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση τόσο για τον ίδιο όσο και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

http://www.nup.ac.cy/gr/news/dr-georgios-maris-visiting-research-fellow-at-the-university-of-oxford/

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

O Γιώργος Μαρής είναι λέκτορας στην Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Πάφο με κύριο αντικείμενο της Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και την Διακυβέρνηση και ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στο Τμήμα Οικονομικών (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Επιπλέον, εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με επιβλέπων τον Καθηγητή Ναπολέων Μαραβέγια.



Έχει υπάρξει επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), ερευνητής στην Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική στο Jean Monnet European Center of Excellence (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) καθώς και για σειρά ετών επιστημονικός συνεργάτης στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).



Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας, της Οικονομικής Διακυβέρνησης, της Πολιτικής Οικονομίας, της Πολιτικής Επιστήμης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μαρής είναι συγγραφέας (από κοινού με τους καθηγητές Παντελή Σκλιά και Σπύρο Ρουκανά) του βιβλίου «Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων», το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση, το 2012.



Οι τελευταίες του ερευνητικές εργασίες (επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους) του έχουν δημοσιευτεί από τους εκδοτικούς οίκους Taylor and Francis, Routledge, Hart Publishing και Eburon. Στην Ελλάδα και την Κύπρο κείμενα του δημοσιεύονται από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση, από την ελληνική έκδοση του Foreign Affairs κ.α..



Τέλος, ο Γιώργος Μαρής ήταν σύμβουλος στην Task Force for Greece (TFGR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις Ελληνικές αρχές για την υποστήριξη και πραγματοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για μια αποτελεσματική πολιτική για τις ΜμΕ στην Ελλάδα και μέλος της Ομάδας Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.