Διδακτική επίσκεψη της Γ’ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου Παραδεισίου στο ξενοδοχείο Rodos Palace

Το Ξενοδοχείο RODOS PALACE 5* επισκέφθηκαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ Παραδεισίου και συγκεκριμένα οι ειδικότητες Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων στις 20 Οκτωβρίου.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη περιλάμβανε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου:



• στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου (7 εστιατόρια και 3 μπαρ)



• στο Συνεδριακό κέντρο (6 αίθουσες και χώροι συναντήσεων που δύνανται να φιλοξενήσουν από 20 έως 1350 άτομα έκαστος)



• στο τμήμα ορόφων σε διαφορετικούς τύπους δωματίων (Standard room, Executive Room, Bungalow, Suite, The Imperial Suite) με διαφορετική θέα, διακόσμηση και εξοπλισμό και



• στην εσωτερική πισίνα (όπου οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις – συγκεκριμένα την ημέρα της επίσκεψης ο χώρος είχε ετοιμαστεί για γαμήλια δεξίωση).



Η ξενάγηση πλαισιώθηκε από ομιλίες των ηγετικών στελεχών του Rodos Palace και συγκεκριμένα από τους: Operations Manager, Food and Beverage Manager, Convention & Conference Manager, IT Manager, Housekeeper, Executive Chef, Chef de Patisserie, Financial Manager, Rooms Division Manager, Reservation Manager και Maitre D hotel.



Η πλούσια εμπειρία τους και οι γνώσεις τους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους μαθητές καθώς και κίνητρο για την απασχόλησή τους στον τουριστικό τομέα.



Ακολούθησε μπουφές για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς με γλυκίσματα, αφεψήματα και αναψυκτικά.



Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τους χώρους του πολυτελούς αυτού ξενοδοχείου, το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και από την άρτια οργάνωση των ποικίλων τμημάτων που διαθέτει.

Η επίσκεψη συντέλεσε στη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων των μαθημάτων Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων καθώς και Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων με την τουριστική πραγματικότητα.



Επίσης, οι ομιλίες των διοικητικών στελεχών που αφορά στην οικονομική διαχείριση του ξενοδοχείου και στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, αποτέλεσαν αρωγό στα αντίστοιχα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου.



Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες στον Όμιλο Καμπουράκη για την μοναδική αυτή εμπειρία που πρόσφεραν στους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Παραδεισίου καθώς και για την ιδιαίτερη φιλοξενία που μας παρείχαν.