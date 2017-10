Σε έκθεση τροφίμων τα τοπικά προϊόντα του Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Detrop Boutique 2018 πλέον του γενικού περιπτέρου, στους ειδικά διαμορφωμένους θεματικούς χώρους «Cheese and Wine” και «Artozyma”. Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί 23 με 26 Φεβρουαρίου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.



Η Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρέχει τη δυνατότητα σύναψης των πλέον συμφερουσών συμφωνιών για τους παραγωγούς της, με τη συμμετοχή της σε συγκεκριμένους-στοχευμένους χώρους.



Περίπτερο της περιφέρειας θα υπάρχει στο θεματικό σαλόνι παρουσίασης των προϊόντων ζύμης, στο χώρο “Cheese and Wine” και στον χώρο παρουσίασης των υπολοίπων προϊόντων της. Στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής τόσο οι αγοραστές όσο και οι εκθέτες, έχουν την δυνατότητα επιλογής πραγματοποίησης συναντήσεων Business to Business.



Καλούνται οι παραγωγοί τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που παράγουν ή/και μεταποιούν ή/και τυποποιούν τοπικό προϊόν και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9098 διευκρινίζοντας το χώρο ενδιαφέροντός τους πάντα βάσει της συνάφειας των προϊόντων τους.



Διευκρινίζεται πως μετά τις 3/11/2017 καμία Δήλωση δεν θα γίνει δεκτή. Όποιος επιλέξει ένα συγκεκριμένο χώρο παρουσίασης δεν θα δικαιούται και δεύτερο περίπτερο.



Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.



Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567 κ. Τάνια Ρούσσου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου και 2281082380 κ. Ντίνα Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.