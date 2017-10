Σύλληψεις σε Ρόδο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη για απάτη έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διεθνούς κλίμακας κοινή αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο παγκόσμιας δράσης για την καταπολέμηση των απατών που διαπράττονται μέσω διαδικτύου με κάρτες πληρωμής στον τομέα των αερομεταφορών, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες και εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 20 Οκτωβρίου 2017 και υλοποιήθηκε από την EUROPOL, την INTERPOL και την AMERIPOL, με την υποστήριξη αστυνομικών Αρχών του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ συμμετείχαν αστυνομικές αρχές από διακόσιους είκοσι έξι (226) αερολιμένες.

Υποστηρικτικό ρόλο παρείχε το δίκτυο Eurojust και ο Frontex, ενώ στο πλαίσιο του έργου AIRCOP, συμμετείχαν αστυνομικές Αρχές για πραγματοποίηση ελέγχων σε αερολιμένες χωρών της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Επιπλέον, συμμετείχαν εκπρόσωποι από αεροπορικές εταιρείες, διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία, συστήματα καρτών (card schemes), της πλατφόρμας «Perseuss» και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), οι οποίοι συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό ύποπτων για απάτη συναλλαγών-εκδόσεων αεροπορικών εισιτηρίων, την επιβεβαίωση αυτών ως απατηλών και την αποστολή των συλλεχθέντων πληροφοριών στις αστυνομικές Αρχές του αερολιμένα αναχώρησης του επιβάτη.

Συνολικά εντοπίστηκαν (298) ύποπτες συναλλαγές και απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές σε (195) άτομα, στα οποία απαγορεύτηκε η επιβίβαση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη χώρα μας, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές όλων των αερολιμένων της χώρας και διενεργήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι επιβατών, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, αναφορικά με ύποπτες συναλλαγές - εκδόσεις αεροπορικών εισιτηρίων μέσω διαδικτύου (fraud notifications).

Ως προς τα αποτελέσματα της επιχείρησης στη χώρα μας:

• συνελήφθησαν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και στους Κρατικούς Αερολιμένες Ρόδου και Καλαμάτας συνολικά τέσσερα (4) άτομα, ηλικίας από 21 έως 29 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, για πλαστογραφία και για απάτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή,



• σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής σε βάρος είκοσι έξι (26) ατόμων, για απάτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή,



•εξετάστηκαν τριάντα μία (31) ειδοποιήσεις για απατηλές συναλλαγές-εκδόσεις αεροπορικών εισιτηρίων, από επτά (7) αεροπορικές εταιρείες και διαδικτυακό ταξιδιωτικό γραφείο.

Οι ειδοποιήσεις αφορούσαν πτήσεις σε προορισμούς εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού και ειδικότερα σε Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία.

Η EUROPOL εφιστά τη προσοχή στους επιβάτες, δίνοντας τις παρακάτω συμβουλές:

• Πραγματοποίησε τις αγορές σου με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή «προπληρωμένης» κάρτας που σου ανήκει.



• Βεβαιώσου ότι η εταιρεία από την οποία προμηθεύτηκες το εισιτήριο είναι νόμιμη. Μία ένδειξη για αυτό, αποτελεί το λογότυπο της ΙΑΤΑ, το οποίο φέρουν οι νόμιμες εταιρείες.



• Απέφυγε την αγορά εισιτηρίων από ιστοσελίδες που προσφέρουν πώληση και άλλων προϊόντων, όπως αυτοκίνητα και θερινές κατοικίες.



• Όταν αγοράζεις εισιτήριο από ταξιδιωτικό γραφείο, έλεγξε αν η πτήση υφίσταται, μεταβαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας.



• Μη ξεχνάς ότι αν η προσφορά φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, τότε πιθανώς δεν είναι αληθινή.

Αν πέσεις θύμα απάτης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, διατήρησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και ενημέρωσε την αστυνομία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUROPOL: 195 individuals detained as a result of global crackdown on airline ticket fraud