Eκπαιδευτική συνάντηση διοργάνωσε το Βενετόκλειο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η Διεθνής Συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών, που διοργάνωσε το Βενετόκλειο – 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου, από 9 – 13 Οκτωβρίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Bringing Life into Classroom: Innovative use of Mobile devices in Education process”). Στη συνάντηση συμμετείχαν 60 εκπαιδευτικοί και μαθητές από 5 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία. Από το 1ο Λύκειο Ρόδου στις δραστηριότητες της συναντησης συμμετείχαν 25 μαθητές της Β΄ Λυκείου και 11 καθηγητές.

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διαλέξεις, μαθήματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.) στους χώρους του Βενετοκλείου, του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και του Ιδρύματος Σταματίου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές επιμορφώθηκαν στην εκπαιδευτική χρήση εφαρμογών επεξεργασίας και παρουσίασης πολυμεσικού υλικού και συμμετείχαν σε εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης.



Πιο συγκεκριμένα, οι επιμορφούμενοι διδάχθηκαν και εξασκήθηκαν στις δυνατότητες εφαρμογών όπως Google maps, Padlet, Mindomo, ThingLink και TaleBlazer. Διδάσκοντες ήταν οι κες Ευαγγελία Μουλά και Ελένη Αναγνώστου, επιμορφώτριες εκπαιδευτικών στη χρήση Νέων Τεχνολογιών, οι καθηγητές του 1ου ΓΕΛ Ρόδου κοι Δημήτρης Γεωργαλλίδης και Νίκος Τσιρέβελος, ο κος Γιώργος Φεσάκης, αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο κος Κώστας Κοζάς, υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου τμήματος, που με την άριστη επιστημονική κατάρτισή τους προσέφεραν σεμινάρια και εργαστήρια υψηλού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα, γλώσσα εργασίας του προγράμματος.





Υπό την καθοδήγησή τους, οι συμμετέχοντες παρήγαγαν, εργαζόμενοι ομαδικά και χρησιμοποιώντας κατάλληλες εφαρμογές, πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαδραστικούς χάρτες, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές και κατέγραψαν ψηφιακά την πλούσια πολιτιστική πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Πέραν των σεμιναριακών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στους σημαντικότερους χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος του νησιού, όπως ο Λόφος του Αγίου Στεφάνου, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ο λόφος της Φιλερήμου, τα μνημεία του Μανδρακίου, η Λίνδος, και οι Πηγές Καλλιθέας. Εκπαιδευτικοί, μαθήτριες και μαθητές είχαν, έτσι, την ευκαιρία να εξερευνήσουν την τοπική ιστορία και τα μνημεία των διαδοχικών φάσεών της από την Αρχαιότητα έως την Ιταλοκρατία, καταγράφοντάς τα με τη χρήση κινητών συσκευών και δημιουργώντας πρωτότυπο υλικό.

Οι ξένες αποστολές εξήραν τη θερμή φιλοξενία και την άρτια οργάνωση αυτής της –εξαιρετικά πλούσιας σε εμπειρίες και γνώσεις - εκπαιδευτικής εβδομάδας, δημοσιεύοντας κολακευτικά σχόλια στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας τους καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλωστε, οι δραστηριότητες του προγράμματος, που διανύει ήδη το δεύτερο χρόνο του, έχουν δημιουργήσει στενούς δεσμούς συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών και καθηγητών, συγκροτώντας μια διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα με εκατοντάδες μέλη σε έξι διαφορετικές χώρες.

Η επιτυχής υλοποίηση των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής εβδομάδας της Ρόδου οφείλεται, βέβαια, στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, μαθητών και φορέων. Ιδιαίτερα πρέπει να εξαρθεί η συμβολή των μαθητριών και μαθητών του Βενετοκλείου - 1ου ΓΕΛ Ρόδου στις διαδικασίες προετοιμασίας της συνάντησης. Οι μαθήτριες και μαθητές του Βενετοκλείου με συνέπεια και ευθύνη προετοίμασαν ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (ξεναγήσεις, παρουσιάσεις κλπ), που παρουσιάστηκε στη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ενώ βοήθησαν ενεργά και στην πραγματοποίηση των σεμιναρίων και των εργαστηριακών μαθημάτων.



Οι μαθήτριες και μαθητές της Β΄Τάξης του Βενετοκλείου -1ου ΓΕΛ Ρόδου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι (με αλφαβητική σειρά) οι εξής : Αγγελινιού Αγάπη, Αλεξοπούλου Ελπίδα, Αναστασάς Παναγιώτης, Αρχαγγελίδη Μαριέλλα, Ευθυμίου Νίκος, Ζαχαριά Κατερίνα, Καλανδρώνης Πάρης, Καμοίσης Ηλίας, Καντιδενού Μαρία, Καρίκης Βασίλης, Κοντόση Εβελίνα, Μπράτιτσης Παναγιώτης, Νάκκα Τσαμπίκα, Οικονομίδης Πλάτων, Παυλίδη Βάλια, Πελίκα Αγγελική, Σπάρταλης Κυριάκος, Σταματούρου Τόνια, Στεφανή Εβελίνα, Τρουμούχη Χριστίνα, Τσαβαρής Γιάννης, Φλουρίδης Δημήτρης, Φωτίου Κωνσταντίνος, Φωτούδη Μαρία, Χατζηνικολάου Χρήστος.

Στην οργανωτική ομάδα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Βασίλης Ζήκας, διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ρόδου, Παναγιώτης Αθανασόπουλος, συντονιστής του προγράμματος, Νίκη Τσιμπιδάκη, Βέρα Αλεβίζου, Δημήτρης Γεωργαλλίδης, Λεωνίδας Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Παπαμεντζέλου, Νίκος Τσιρέβελος, Μαίρη Χαραλαμπίδη, Χρυσάνθη Καράκιζα και Άννη Μπλαδένη.



Οι δραστηριότητες του πργράμματος δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συμβολή του Δήμου Ρόδου και ιδιαίτερα των Αντιδημάρχων κκ. Μαρίζας Χατζηλαζάρου και Ιωάννη Κορωναίου, του Κοινωφελούς Ίδρυματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου, και του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που στέγασαν στους χώρους τους δραστηριότητες του προγράμματος, του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, που μας προσέφερε μια εξαιρετική συναυλία των Μουσικών Συνόλων του, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, των ξενοδοχείων La Vita, Petit Palais και Grand Hotel, και ιδιαίτερα του διευθυντή του τελευταίου κου Νίκου Καβουκλή. Πολύτιμη ήταν, τέλος η στήριξη και ενθάρρυνση των κων Βασίλη Καραγιάννη, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου και Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.



Καθοριστική ήταν, τέλος, η συμβολή των οικογενειών των συμμετεχόντων μαθητών του Βενετοκλείου, οι οποίες φιλοξένησαν τους ξένους μαθητές, προσφέροντας υποδειγματική φιλοξενία και τιμώντας, έτσι, την παράδοση του τόπου μας.

Η επόμενη εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος, 5η κατά σειρά, θα πραγματοποιηθεί στο Gorzyce της Πολωνίας από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ “Bringing life into classroom : innovative use of mobile devices in the educational process” - «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Blic & Clic”), επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος https://www.blicclic.com/, καθώς και τις σελίδες του προγράμματος στο facebook https://www.facebook.com/groups/342904979394986/ (Blic+Clic [1lykrod-Venetokleio] ) και https://www.facebook.com/BlicClic/ .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Erasmus + του 1ου ΓΕΛ Ρόδου

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΕΡΑ

ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΜΠΛΑΔΕΝΗ ΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΔΗΜ.

ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ

ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ