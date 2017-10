Συμμετοχή του 7ου Γυμνασίου Ρόδου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+ KA2

Με τέσσερις εκπαιδευτικούς και επτά μαθητές το 7ο Γυμνάσιο Ρόδου συμμετείχε στην τελική εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος «Learning about our countries –We are united in Europe” στην Λιθουανία από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2017.

Η 5η αυτή συνάντηση είχε ως θέμα την «Παράδοση και τα έθιμά μας» («Our folkore and customs»). Με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες γνωρίσαμε την παράδοση όλων των χωρών-εταίρων του προγράμματος, δηλ. της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Ελλάδας.

Από όλους παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικά παραδοσιακά τραγούδια και χοροί, όπως επίσης και δραματοποιημένα παραδοσιακά παραμύθια. Ακόμα, γνωρίσαμε τις παραδοσιακές ενδυμασίες κάθε χώρας και μυηθήκαμε στην παραδοσιακή υφαντική τέχνη της χώρας υποδοχής παίρνοντας μαθήματα από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Λιθουανίας.

Στην τελετή έναρξης μετείχαν όλες οι τοπικές αρχές, ενώ στο δημαρχείο της Kretinga ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του υποδέχθηκαν όλη την ομάδα. Χάρη στην εξαιρετική οργάνωση και την εργασία εκπαιδευτικών και μαθητών όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος ολοκληρώθηκαν με υποδειγματικό τρόπο.

Η καλοσύνη και ο υποδειγματικός τρόπος φιλοξενίας μας έκανε να νιώθουμε άνετα και ευχάριστα. Επίσης, οι οικογένειες που φιλοξένησαν τους μαθητές μας προσέφεραν με τον καλύτερο τρόπο την φιλοξενία τους και εξαιρετικά δείγματα λιθουανικής κουζίνας!



Κατά τη διάρκεια της εκδρομής μας στην Κουρονική χερσόνησο (Couronian Spit) είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα όμορφα χρώματα του λιθουανικού φθινοπώρου και τις αποχρώσεις του γαλάζιου της Βαλτικής θάλασσας με τις παραλίες και τους κινούμενους αμμόλοφους!

Είχαμε ακόμα την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο Ηλέκτρου στην Παλάνγκα και να δημιουργήσουμε μικρά έργα τέχνης με κεχριμπάρι, το «χρυσό» της Βαλτικής. Γνωρίσαμε επίσης το Μουσείο Θαλάσσης και το Δελφινάριο στην Κλαιπέντα, το Μουσείο της Κρετίνγκα με τον κήπο του Χειμώνα και την Μονή των Φραγκισκανών μοναχών στην Κρετίνγκα.

Η πέμπτη αυτή εκπαιδευτική συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών έρχεται να ολοκληρώσει με τον πιο γόνιμο και εποικοδομητικό τρόπο ένα ταξίδι γνώσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015.

Στηρίχθηκε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (δημιουργία ψηφιακών προγραμμάτων παρουσίασης, δημιουργία βίντεο, επικοινωνία μέσω πλατφόρμας e-twinning, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης facebook) και υλοποιήθηκε με μη παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας (τεχνικές θεάτρου, δραματοποιήσεις, εργασία σε ομάδες).

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος οι μαθητές γνώρισαν ζητήματα τοπικής και εθνικής ιστορίας, ιστορίας του αθλητισμού, διατροφικές συνήθειες, παραδόσεις, έθιμα, τη χλωρίδα και την πανίδα των χωρών που συμμετείχαν. Βελτίωσαν επίσης τις δεξιότητες τους στα αγγλικά που ήταν η γλώσσα επικοινωνίας του προγράμματος και δημιούργησαν σχέσεις και φιλίες στην κατεύθυνση της οικοδόμησης της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον διευθυντή, στην υπεύθυνη επικοινωνίας και συντονίστρια όλου του προγράμματος, στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης «Μ. Valancius” του Κουλουπενάι του Δήμου Κρετίνγκας που μας φιλοξένησαν με υποδειγματικό τρόπο. Ευχαριστούμε επίσης για ακόμα μια φορά και όλα τα σχολεία που μετείχαν στο πρόγραμμα ως εταίροι μας. Ευχόμαστε το πρόγραμμα αυτό, εμπλουτισμένο και με νέα στοιχεία να αποτελέσει άξονα και νέων συνεργασιών προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και της διασφάλισης των ευρωπαϊκών αξιών.