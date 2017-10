Πολύ μεγάλη επιτυχία είχε το 2ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και τουρισμού

Με πολύ μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 2ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Rodos Palace. Αρχιτέκτονες και ξενοδόχοι απ’ όλη την Ελλάδα αγκάλιασαν θερμά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Το μεγάλο πλήθος των συμμετεχόντων δημιούργησε μια κατάμεστη αίθουσα μέχρι και τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου αργά το ίδιο βράδυ, γεγονός που δίνει σημαντική ώθηση στους οργανωτές για να εντείνουν τις απαραίτητες διεργασίες με στόχο την οργάνωση του επόμενου μεγάλου βήματος.

Η Αρχιτεκτονική και ο Τουρισμός ήταν οι δυο κεντρικές έννοιες που διαπραγματεύτηκαν έντεχνα όλοι οι εισηγητές του Συνεδρίου, θέτοντας τις βάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο και μία διάδραση μεταξύ των παραπάνω εννοιών οι οποίες πρέπει να εξελίσσονται από κοινού.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Γιώργος Στασινός άνοιξε τις εργασίες του Συνεδρίου και παρουσίασε την πρωτοβουλία του ΤΕΕ για τους νέους ψηφιακούς χάρτες που θα διευκολύνουν μηχανικούς και επενδυτές. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα στηρίξει τα Συνέδρια ώστε να εξελιχθούν σε θεσμό.

Κοινό τόπο μεταξύ των αρμοδίων αποτέλεσε η πεποίθηση πως τα Συνέδρια αυτά λόγω της ευρύτερης σημασίας τους για το Νότιο Αιγαίο και όλη την Ελλάδα, είναι γόνιμο να εξελιχθούν σε διεθνή, προσελκύοντας επισκέπτες από όλον τον πλανήτη και αποτελώντας έναν ισχυρό επιστημονικό και τουριστικό θεσμό για τα νησιά μας.

Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού αποτελούν πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, ενώ φέτος εγκαινιάστηκε η απαρχή των συνεργασιών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Αrchisearch.gr.



Το 1ο Συνέδριο είχε συνδιοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2015 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προσελκύοντας 450 συνέδρους. Φέτος, μεταξύ των ιδιαίτερα επιφανών ομιλητών ήταν Διεθνούς φήμης Αρχιτεκτονικά Γραφεία από όλον τον κόσμο (όπως οι Zaha Hadid Architects, UNStudio, κα).

Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό.



Το 2ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού συνδιοργανώθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Είχε την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) και της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ). Στρατηγικοί συνεργάτες και συνεπιμελητές ήταν το ηλεκτρονικό περιοδικό Archisearch.gr



Οι ομιλητές του 1ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού ήταν διακεκριμένοι αρχιτέκτονες διεθνούς και πανελλήνιου κύρους:

• ZAHA HADID ARCHITECTS- Δημήτρης Κολώνης και Ζέττα Κοτσιώνη, Lead Architects «ΗΟΤΕL EXPERIENCE»





• UNSTUDIO – Μαριάνθη Τατάρη, Senior Architect / Associate Director

«ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ»



• ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΤΣΙΔΗ – Διευθύντρια Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) Υπουργείου Τουρισμού «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»



• ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ»



• MKV DESIGN – Μαρία Βαφειάδη, Founder and MD «INTERNATIONAL POLISH & LOCAL AUTHENTICITY»



• ΦΑΝΗ ΒΑΒΥΛΗ - Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων(UIA), Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «-ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»



• DOUBLE DECKER – Wilhelm Finger και Melita Skamnaki, Curators «HOTEL CURATIONG: A NEW WAY TO ENHANCE GUEST’S EXPERIENCE»



• ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ – Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΥΛ V/S ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.»



• ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - Προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δωδεκανήσου Υπουργείου Τουρισμού «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Τουρισμός»



• MIXAΛΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ – Αρχιτέκτων

«Αίσθηση του Τόπου»



• ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ– Ifi Architectural Lighting works «Αρχιτεκτονική Φωτισμού»

Την επιμέλεια του Συνεδρίου είχαν αναλάβει οι κ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, κ. Γιάννης Γλυνός, κ. Χαρούλα Γιασιράνη, κ. Βασίλης Μπαρτζώκας, κ. Γιώργος Περνάρης, κ. Αναστασία Μαργιέ, κ. Νίκος Παπαγρηγορίου και κ. Γιάννης Ματσαμάς.



Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του Οκτωβρίου, που έχει ανακηρυχτεί με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και τη στήριξη πολλών φορέων ως «Μήνας Αρχιτεκτονικής, Πολιτισμού και Τουρισμού».



Χρυσός Χορηγός ήταν η εταιρία ALUMIL, Αργυρός η εταιρία ΕUROPA, και Bronze η εταιρεία LAFARGE. Σημαντικές εταιρείες από το χώρο των υλικών στήριξαν την διοργάνωση όπως οι: ΙDEAL STANDARD, IFI LIGHTING GROUP, LG, MIELE, NEOKEM, CARTECO, AVE, και η έκθεση 100% HOTEL SHOW. Δωροθέτης ήταν η εταιρία APIVITA και χορηγός των μετακινήσεων η εταιρία Destination One.



Γιώργος Σκιαδόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιώργος Περνάρης, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Αναστασία Μαργιέ, Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Νίκος Παπαγρηγορίου, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιάννης Ματσαμάς, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου