Στην Ρόδο η νικήτρια του "So you think you can dance"

Η νικήτρια του so you think you can dance Εύα Σωμαρακάκη, θα βρίσκεται στηn Ρόδο το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα Dance Workshop διαφόρων ειδών χορού.

Το Σάββατο στις 16.00-17.00 θα πραγματοποιηθεί ένα μάθημα ειδικά διαμορφωμένο για τους μικρούς μας φίλους που θέλουν να γνωρίσουν το Hip hop με στοιχεία funk jazz.



Την Κυριακή θα λάβουν χώρα: στις 14.00-15.30 τo μάθημα Contemporary Jazz: συνδιασμός σύγχρονου χορού με στοιχεία Jazz Και στις 17.00-18.30 το μάθημα Pole Contemporary dance: πειραματικό σύγχρονου με χρήση στήλου.

Το Dance Workshop θα πραγματοποιηθεί στη σχολή χορού: "The studio" Λευκωσίας 40, Ρόδος.

Για κράτηση θέσης

στο σεμινάριο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 69 3249 3424