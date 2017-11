Διεθνές συνέδριο για τις τεχνολογίες αιχμής

Από 12 έως 14 Ιανουαρίου 2018 στη Ρόδο θα διεξαχθεί Διεθνές συνέδριο με θέμα τις τεχνολογίες αιχμής στην αρχαία Ελλάδα έως τους ιστορικούς χρόνους: «Ύλες του αρχαίου κόσμου που βασίζονται στη φωτιά και ειδικά στον κλίβανο». Χώρος διεξαγωγής Πανεπιστήμιο Αιγαίου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων).



Οι θεματικές του συνεδρίου που θα παρουσιασθούν είναι:

• μέταλλα,

• κονιάματα,

• κεραμικά,

• αρωματικά/φαρμακευτικά έλαια,

• και υαλώδες ύλες.



Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» κ. Παναγιωτάκη Μαρίνα, το Hellenic Studies “Paideia” Study abroad in Greece κ. Τομάζο Ηλία και το Institute of Materials Science, University of Connecticut κ. Φώτη Παπαδημητρακόπουλο.