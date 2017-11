Εξακόσιοι εκθέτες σε Philoxenia και Hotelia

Με σύμμαχο τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, που αποτυπώνεται στα μεγέθη των Philoxenia και Hotelia, ξεκινά την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου το γνωστό τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο», το οποίο φιλοξενεί συνολικά 600 εκθέτες και θα διαρκέσει έως τις 12 του μήνα.

Επί ένα τριήμερο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης οι δύο εκθέσεις θα υποδέχονται σύσσωμο τον κλάδο του τουρισμού, το σύνολο της τουριστικής Ελλάδας, αλλά και μεγάλους τουριστικούς «παίκτες» από το εξωτερικό. Ειδικότερα, στην 33η Philoxenia, έκθεση ορόσημο για τον κλάδο, εκπροσωπείται όλη η τουριστική Ελλάδα, καθώς συμμετέχουν φέτος και οι 13 Περιφέρειες, αλλά και πολλοί τουριστικοί δήμοι.

Οι εκθέτες στην Philoxenia είναι 400 (άμεσοι και έμμεσοι) από 18 χώρες, ενώ στην Hotelia ανέρχονται σε 200 (άμεσοι και έμμεσοι). Έντονη είναι η ξένη παρουσία σε αμφότερες τις διοργανώσεις, καθώς καταγράφονται άμεσες συμμετοχές από χώρες όπως η Τουρκία –για πρώτη φορά έρχεται αυτόνομα η Σμύρνη και ο δήμος Σαρκόι – η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Αυστρία, η Ρωσία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Πολωνία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Σλοβακία, το Περού, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Επίσης στο τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» έχουν προσκληθεί περίπου 180 ξένοι μεμονωμένοι hosted buyers, ενώ άλλοι 125 θα συμμετέχουν ως ομαδική αποστολή από Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓΔΜ. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί πάνω από 4.000 ραντεβού μεταξύ εκθετών και μεγάλων tour operators από 36 χώρες-στόχους για την ελληνική αγορά. Επίσης καταγράφεται επιστροφή στην Philoxenia των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και συμμετοχή περισσότερων αεροπορικών επιχειρήσεων, τουριστικών γραφείων και μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων.

Σημαντική εκδήλωση στο πλαίσιο της Philoxenia είναι το διεθνές της συνέδριο, που φέτος έχει θέμα «Ασιατικός τουρισμός. Η Ελλάδα ως προορισμός και ευρωπαϊκή πύλη» και θα αναδείξει με τη βοήθεια κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ομιλητών τις νέες προοπτικές του εγχώριου τουριστικού προϊόντος (link με όλο το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου). Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης», θα αναπτυχθεί σε τρεις θεματικές ενότητες και μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με το ακόλουθο περιεχόμενο: Η ανάπτυξη και οι τάσεις του εξερχόμενου τουρισμού από την Ασία, η συνδεσιμότητα και οι ταξιδιωτικές διευκολύνσεις και η προσέγγιση του Ασιάτη ταξιδιώτη. Το δε στρογγυλό τραπέζι θα έχει θέμα: «Πόσο έτοιμος είναι ο ελληνικός τουρισμός και τι πρέπει να γίνει άμεσα;».

Σύμβουλος οργάνωσης του συνεδρίου είναι η εταιρεία tourism generis. Από την πλευρά της η Hotelia φέρνει ό,τι πιο νέο στους κλάδους του εξοπλισμού των ξενοδοχείων, της εστίασης και της καφεστίασης. Σημείο έμπνευσης για αρχιτέκτονες, διακοσμητές και ξενοδόχους, τo DPOINT SPACES (συνδιοργανωτής η Interiors From Greece) συνιστά μια καινοτόμα εκδήλωση αρχιτεκτονικής και διακόσμησης ξενοδοχείων, όπου θα παρουσιαστούν δύο διαφορετικά έργα γνωστών αρχιτεκτονικών γραφείων σε συνολική έκταση 400 τμ. Ειδικότερα, το SPA concept (από το αρχιτεκτονικό γραφείο ASPASIA TAKA architects creative lab) παρουσιάζει τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις στο spa & wellness και ενσωματώνει μία workshop area, όπου θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια από ειδικούς επαγγελματίες του κλάδου, με την επιμέλεια της εταιρείας ανάπτυξης, διαχείρισης και επιχειρηματικών συμβούλων EF-ZIN ‘’the art of living well’’. Το δε LOBBY concept (από το αρχιτεκτονικό γραφείο NOMEN ARCHITECTS) αναδεικνύει τον χώρο του λόμπι τόσο ως φιλοσοφία-αρχές καλής φιλοξενίας όσο και ως ένα λειτουργικό κομμάτι, ως έναν κοινό τόπο συνάντησης ιδιοκτητών και φιλοξενούμενων, φίλων, συνεργατών.

Επίσης το All About Café της Hotelia αποτελεί μια πρωτότυπη και καινοτόμα ενότητα αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ και φέτος θα εστιάσει στην εξέλιξη και την κουλτούρα του καφέ στις μέρες μας, ενώ θα φιλοξενήσει εξειδικευμένα σεμινάρια (All About Café seminars) με την επιμέλεια του Βαλάντη Λαμπριανίδη. Μέγας χορηγός του All About Café είναι το brand SPECIALISTAS της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ. Η ενότητα All About Gastronomy της Hotelia επικεντρώνεται φέτος στο Greek Breakfast & Brunch+ και στην Γαστρονομική Φιλοξενία, δίνοντας βαρύτητα στο πώς η γαστρονομία μπορεί να είναι στην υπηρεσία του ξενοδοχείου. Η επιμέλεια της ενότητας All About Gastronomy είναι της εταιρείας Chef Stories. Τέλος, το Green Zero Hotel “Reloaded”, το πρώτο modular οικολογικό bungalow, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Makridis Associates Architects, βρίσκεται επίσης στην Hotelia, στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 10. 10% αύξηση συμμετοχών

Ως τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση των Βαλκανίων χαρακτήρισε τη Philoxenia ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, αναφέροντας ότι φέτος καταγράφεται μια αύξηση 10% στις συμμετοχές, ενώ παράλληλα σημείωσε πως η Hotelia κρατά σταθερά το κοινό της όλα τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Ανδρέας Μανδρίνος, τόνισε πως η Philoxenia είναι η κορυφαία διοργάνωση για τον τουρισμό στη χώρα μας και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει μια δυναμική που εκπλήσσει θετικά.

Σημείωσε μάλιστα πως η Ένωση συμμετέχει ανελλιπώς στη εν λόγω διοργάνωση και κάθε χρόνο προσβλέπει στα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά της. Την έντονη κινητικότητα της διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo, που μεταφράζεται σε ενίσχυση των εκθέσεων της εταιρείας, σχολίασε με τη σειρά του ο πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau, κ. Γιάννης Ασλάνης. Αναφέρθηκε δε σε μια σημαντική επιτυχία της Θεσσαλονίκης, η οποία εξασφάλισε προ ημερών τη διοργάνωση του 8ου UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 στην πόλη. Τον χαρακτήρα της Philoxenia ως γιορτής υπογράμμισε η υπεύθυνη οργάνωσης της έκθεσης, κα Κατερίνα Τραπτσιώνη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια από τις εκθέσεις-σημαίες της ΔΕΘ-Helexpo. Τόνισε δε πως γίνεται προσπάθεια κάθε χρόνο ώστε η διοργάνωση να βελτιώνεται όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά.

Από την πλευρά της η υπεύθυνη οργάνωσης της Hotelia, κα Τόνια Νικολαΐδου, σημείωσε πως οι δύο εκθέσεις συνιστούν μαζί έναν δυνατό συνδυασμό για τον κλάδο του τουρισμού και βοηθούν τον επισκέπτη. Οι εκθέσεις τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), του ΕΟΤ και των μεγάλων φορέων του τουρισμού (ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ και ΞΕΕ) ενώ «πετούν» και φέτος με την Qatar Airways ως επίσημο αερομεταφορέα. Χορηγοί των γευμάτων των hosted buyers είναι το Grand Hotel Palace και το Philoxenia Thessbrunch, στο οποίο συμμετέχουν το ξενοδοχείο Hyatt και το Porto Palace, ενώ χορηγός των μετακινήσεων των εμπορικών επισκεπτών είναι η Zorpidis Travel Services. Σημειώνεται ότι το Philoxenia Thessbrunch πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και το Thessaloniki Food Festival.