Τα Δωδεκάνησα πάνε Μαραθώνιο...

Έντονο θα είναι το δωδεκανησιακό… χρώμα στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αύριο. Κατ’ αρχάς, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των 42.195μ. θα συμμετάσχουν ο Μιχάλης Χατζηιωάννου, αθλητής του ΑΟ Σύμης και νικητής του Μαραθωνίου Ρόδου, όπως επίσης ο Νίκος Φλεβάρης του ΑΟ Καλλιπάτειρα. Η Ράνια Ρεμπούλη από τον ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009 θα είναι η εκπρόσωπός μας στις Γυναίκες, θέλοντας να πάρει άλλη μια νίκη και να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδος στο αγώνισμα.

Συμμετοχή θα υπάρχει επίσης και στα 3.000μ., του τελικού του Run Greece από δέκα αθλητές και δέκα αθλήτριες από το Νότιο Αιγαίο, νικητές στις ηλικιακές κατηγορίες τους στον αγώνα που έγινε εδώ την 1η Οκτωβρίου. Έτσι όπως έχει χαραχτεί η συγκεκριμένη διαδρομή από τους διοργανωτές, οι εκπρόσωποι των Περιφερειών απ’ όλη τη χώρα θα τερματίσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο λίγο πριν τον πρώτο μαραθωνοδρόμο.

Αναλυτικά η αποστολή του Νοτίου Αιγαίου:

Ρουσούλης Νίκος

Κάτρη Κατερίνα

Τσώκος Παναγιώτης

Χειμωνέττου Κατερίνα

Μαρκόπουλος Μιχάλης

Νικηταρά Σταματία

Βασιλειάδης Μανώλης

Φώτου Αγγελική

Παγκράτης Χρήστος

Τζίνη Μαρία

Γκελερής Νίκος

Σαμοθράκη Βαλερί

Βαγιανάκης Γιάννης

Κωστάκη Σταματία

Αβραμίδης-Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Καράκιζα-Παπαθαρρενού Χρυσάνθη

Παπαχριστοδούλου Σταύρος

Χριστοφοράκη Αριστονίκη

Λιάς Βασίλειος

Μιχελή Μαρία

Βεβαίως, θα υπάρχουν και οι συμμετοχές των ελεύθερων ασκούμενων από τα Δωδεκάνησα τόσο στην αυθεντική διαδρομή όσο και σ’ αυτές των 5 και 10χλμ., όπως κάθε χρόνο, δείχνοντας πως το δρομικό κίνημα στην περιοχή μας αναπτύσσεται ταχέως.

Το πρόγραμμα σήμερα και αύριο στην Αθήνα:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

• Επίσημο Ξενοδοχείο-Κέντρο Τύπου AMA / HILTON ATHENS

08.15–11.15: 11ο Συμπόσιο Μαραθωνίων Δρόμων AIMS / "Developing your Race through the development of running market in your region"

• Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Γήπεδο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ)

10.00–18.00: Κέντρο Εγγραφών ΑΜΑ

10.00–20.00: ERGO Marathon EXPO

• Μαραθώνας

12.30–13.15: Τελετή Έναρξης και Αφή Φλόγας Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) - Λαμπαδηδρομία μέχρι την Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου

13.50–14.00: Αφή Βωμού Φλόγας του Μαραθωνίου (Ιστορική Αφετηρία)

14.30–16.00: Δεξίωση-Γεύμα ΣΕΓΑΣ/ΟΕ ΑΜΑ για τους Συμμετέχοντες στο 11ο Συμπόσιο Μαραθωνίων Δρόμων AIMS & Επισήμους

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (ύψος Εθνικού Κήπου)

07.45–09.05: Αγώνας Δρόμου 5χλμ WIND - Πρωί

· Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη

· Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

· Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα: 08.00

08.35–10.25: Αγώνας Δρόμου 10χλμ WIND

· Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη

· Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

· Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα: 09.06



• Μαραθώνας - Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

09.00–17.30: Μαραθώνιος Δρόμος & Δυναμικό Βάδισμα (42.195μ. στην Αυθεντική Διαδρομή)

· Εκκίνηση από την Ιστορική Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμο

· Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

· Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Μαραθωνοδρόμου: 11.09 - 11.12 / 1ης Μαραθωνοδρόμου 11.38 - 11.43



• Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

09.15–10.30: Αγώνες Δρόμου Παιδιών Δήμων ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

· Ώρα ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου



• Αθήνα – Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας (ύψος Βουλής)

08.50–09.05: Αγώνας Δρόμου Αθλητών Special Olympic Hellas (1200μ)

· Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας στο ύψος της Βουλής

· Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

· Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα: 08.56

10.25–10.45: Αγώνας Δρόμου Παιδιών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1200μ)

· Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας στο ύψος της Βουλής

· Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

· Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα: 10.29

10.35–11.05: Αγώνας Δρόμου 3χλμ ERGO

· Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας στο ύψος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου

· Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

· Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα: 10.45



• Παναθηναϊκό Στάδιο

07.30–17.30: DHL Sponsors' Village (Πλατεία Καραϊσκάκη - απέναντι από το Στάδιο)

09.40–09.55: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ WIND - Πρωί

10.00–10.15: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 10χλμ WIND

10.20–10.25: Τιμητικές Απονομές Αγώνα Δρόμου Αθλητών Special Olympics Hellas (1200μ)

11.09–11.12: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Μαραθωνοδρόμου

11.25–11.30: Τιμητικές Απονομές Αγώνα Δρόμου Παιδιών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1200μ)

11.38–11.43: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης Μαραθωνοδρόμου

11.45–12.15: Απονομές Μεταλλίων Μαραθωνίου Δρόμου - Απονομές Μεταλλίων Πανελληνίου Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ

12.20–12.30: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 3χλμ ERGO



• Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (ύψος Εθνικού Κήπου)

16.15–17.30: Αγώνας Δρόμου 5χλμ WIND - Απόγευμα

· Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του μεγάρου Μποδοσάκη

· Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο

· Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα: 16.30



• Παναθηναϊκό Στάδιο

16.40–16.55: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ WIND - Απόγευμα