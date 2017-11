TUI: Η Ελλάδα στους προορισμούς- στόχους για περαιτέρω ανάπτυξη το 2018

Με «αέρα» 2017, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους 6 προορισμούς στους οποίους «ποντάρει» η TUI Γερμανίας το 2018 για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύοντας με νέα ξενοδοχεία που εστιάζουν κυρίως στις οικογένειες.

Εκτός από την Ισπανία, την Κροατία, την Τυνησία, τη Βουλγαρία και προορισμούς των ΗΠΑ, η TUI διαβλέπει μεγάλες προοπτικές για αύξηση των επισκεπτών της και στην Ελλάδα το 2018, ωθούμενη από τις πολύ καλές επιδόσεις της φετινής χρονιάς.

Η Ελλάδα ήταν από τους μεγάλους νικητές του καλοκαιριού του 2017 για τον μεγάλο τουριστικό οργανισμό, ο οποίος πλέον εστιάζει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του στη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα δόθηκε στα οικογενειακά ξενοδοχεία, με αύξηση 20% του χαρτοφυλακίου ξενοδοχείων που ταιριάζουν σε αυτό το είδος διακοπών.

Τα Best Family Hotels, τα οποία απευθύνονται κυρίως στους γερμανόφωνους πελάτες της TUI και δίνουν μεγάλη έμφαση στη φροντίδα των παιδιών, διευρύνονται με 5 νέες προσθήκες στη Ρόδο, την Κω, την Κέρκυρα και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ένα εξ αυτών είναι το Best Family Grecotel Casa Marron στη Λακόπετρα Κάτω Αχαϊας, στη δυτική Πελοπόννησο. Το τετράστερο ξενοδοχείο είναι πολύ ήσυχο, βρίσκεται μπροστά από αμμουδιά και θα ανακαινισθεί πλήρως πριν ανοίξει εκ νέου στις αρχές Μαίου.

Το κόστος για μια εβδομάδα all inclusive διακοπών, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων, ξεκινά από 714 ευρώ ανά άτομο σε δίκλινο. Η χρέωση για τα παιδιά έως 11 χρόνων εάν η κράτηση γίνει από νωρίς, ξεκινά από 149 ευρώ.

Μια εβδομάδα στο τετράστερο Best Family Hotel Mikri Poli by Atlantica στην Κω, all inclusive μαζί με πτήσεις ξεκινά από 594 ευρώ το άτομο σε δίκλινο.

Επίσης οι ταξιδιώτες που προτιμούν τα lifestyle ξενοδοχεία, είτε ζευγάρια είτε οικογένειες, μπορούν να επιλέξουν το μοντέρνο και νεόκτιστο πεντάστερο TUI Sensatori Resort Rhodes by Atlantica, με ξεχωριστές ζώνες για ενήλικες και για οικογένειες.

Ακόμα, το 2018 προστίθενται 2 νέα club ξενοδοχεία, το νέο 1-2-FLY Fun Club Serita Beach στην Κρήτη, με έμφαση στη γαστρονομία (από 3 θεματικά εστιατόρια μέχρι κρεπερί) και το τετράστερο Suneo Club στη Χαλκιδική, το οποίο υποβλήθηκε σε πλήρη ανακαίνιση και διαθέτει εκπληκτική θέα από το εστιατόριο και beach bar.