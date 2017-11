Σημαντικές διακρίσεις για τον Όμιλο Atlantica Hotels & Resorts

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι ο όμιλος Atlantica Hotels & Resorts, απέσπασε 12 σημαντικές διακρίσεις στα TUI Northern Region Hotel Awards. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Dorchester στο Λονδίνο στις 8 Νοέμβριου 2017.

Ο όμιλος, συνεργαζόμενος με την TUI Group, λειτουργεί το μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών προϊόντων μέσα στον όμιλο της TUI. Οι τουρίστες έρχονται από κάθε χώρα κυρίως από την Ευρώπη, και ανάλογα την χώρα προέλευσής τους, επιλέγουν το ανάλογο πακέτο και ξενοδοχειακό προϊόν για τις διακοπές τους. Ο όμιλος ευελπιστεί σε μια δυναμική χρονιά και στοχεύει να εμπλουτίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες ως προς τους πελάτες του. Αναζητούμε συνεχώς καινοτόμες ιδέες ώστε να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Το κύριο προϊόν μας είναι οι υπηρεσίες και ως εκ τούτου ο στόχος μας είναι η ικανοποίηση των πελατών.

OVERALL AWARDS

Atlantica Golden Beach, Cyprus – Thomson Gold

Atlantica Sancta Napa, Cyprus – Suneo Award

Atlantica Aegean Blue, Rhodes - Sustainability Award

Atlantica Kalliston Resort & Spa, Chania – Sensimar Award

GOLD AWARDS

Aphrodite Hills Hotel by Atlantica Hotels, Cyprus – Sensatori

Atlantica Aegean Blue, Rhodes, Rhodes - Family Life

Atlantica Aegean Park, Rhodes, Rhodes- Family Life

Atlantica Imperial Resort & Spa, Rhodes – Sensimar

Holiday Village Rhodes by Atlantica Hotels, Rhodes – Holiday Villages

Magic Life Plimmiri by Atlantica Hotels, Rhodes – Magic Life

Magic Life Marmari Palace, Kos – Magic Life

Atlantica Thalassa Hotel, Kos – Suneo

Η εταιρεία Atlantica Hotels & Resorts, είναι η μοναδική Κυπριακή Ξενοδοχειακή εταιρεία, μέλος του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού στον κόσμο της TUI Group, όπου δραστηριοποιείται σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο με σύνολο 47 ξενοδοχειακών μονάδων.