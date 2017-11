Η Ρόδος μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Olympic Palace Resort & Convention Center, το fvw workshop με σκοπό να γνωρίσουμε στην αγορά της Γερμανίας ένα σχετικά νέο προϊόν την διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Συνδιοργανωτές, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το fvw και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ και την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Με θέμα «Sport event tourism in the Region of South Aegean. The island of Rhodes, as a sports destination brand», μια μεγάλη ομάδα από την πλευρά της αγοράς και από την πλευρά του προορισμού, εργάστηκαν για να τοποθετήσουν το ανωτέρω θεματικό προϊόν στο συνολικό προϊοντικό χαρτοφυλλάκιο που εξυπηρετείται κυρίως από τους μεγάλους tour operators. Δεν είναι πάντα εύκολο να προσφέρεις το νέο στο κλασσικό πακέτο με την δεδομένη ροή και την κλασσική αγορά στην οποία απευθύνεται μέσω των tour operators.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Τσέγας παρουσίασε την κυρίαρχη θέση της Γερμανικής αγοράς καθώς επίσης και τις αθλητικές διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα τις οποίες υποστήριξε ο ΕΟΤ την προηγούμενη χρονιά. Η Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, κα Μαριέτα Παπαβασιλείου, παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις θεσμούς, που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο αλλά και στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κερδίζοντας το ειδικό κοινό που προσελκύουν από τις ξένες αγορές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης, στήριξε την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού δυναμικού σε υπηρεσίες και την στρατηγική ανάπτυξης σχέσεων με τους επισκέπτες μέσα από την αυθεντική φιλοξενία, κερδίζοντας μερίδιο καρδιάς και πιστότητα.

Από την πλευρά της αγοράς, το πάνελ των tour operators με τη συμμετοχή των: κα Barbara Kirchner, Υπεύθυνη Ελλάδας και Ιταλίας από την TUI, κα Jutta Gaeckel, υπεύθυνη ποιότητας Thomas Cook, κ. Lothar Münzenthaler, Υπεύθυνος αγορών Ανατολικής Μεσογείου από την DER Touristik, κ. Oliver Grosse Kleimann, υπεύθυνος Ελλάδας και μακρινών προορισμών από την Alltours και ο κ. Mario Krug, εκ μέρους της LMX Touristik, συζήτησε για τις επιδόσεις τους στην Ελλάδα, τις επενδύσεις και την προοπτική των επόμενων ετών σε σχέση με την ανάπτυξη του ανταγωνισμού από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επιτυχία της Ελλάδας στη γερμανική αγορά βασίζεται στην δυναμική και τις υποδομές που πρέπει να αξιοποιήσουν τόσο οι ξενοδόχοι όσο και οι φορείς και η κυβέρνηση. Ο φόρος διανυκτέρευσης, θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα γιατί οι πελάτες είναι πολύ ευαίσθητοι στα θέματα τιμών. Από την άλλη πλευρά συμφώνησαν με την Αντιπεριφερειάρχη ότι οι συνθήκες ανάπτυξης και επέκτασης της χαμηλής περιόδου με τις αθλητικές διοργανώσεις είναι ιδανικές από κάθε άποψη.

Η κα Ιna Siegel τουριστική πράκτορας, Run Adventure, που διοργανώνει γκρουπ για Μαραθώνιους, κατέθεσε την εμπειρία της, τον οικογενειακό χαρακτήρα που έχουν σε συμμετοχές οι Μαραθώνιοι, την επιλογή του χρόνου διοργάνωσης, την ισχυρή σχέση με την τοπική γαστρονομία, τα μοναδικά χαρακτηριστικά που δίνουν βιωσιμότητα και αντοχή στο χρόνο στην διοργάνωση τους και άλλες ιδέες για τον εμπλουτισμό του πακέτου των αθλητικών διοργανώσεων. Με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να έχει κερδίσει τον τίτλο της Γαστρονομικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2017, έχει δοθεί μεγάλο βάρος στη γαστρονομία και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με μοναδικές αυθεντικές γευστικές εμπειρίες.

Δεύτερη θέση στη ζήτηση κρατήσεων είχε η Ελλάδα όλη τη σαιζόν 2017 όπως έδειξε ο αναλυτής του Trevo Tend κ. Χρυσόστομος Αντωνιάδης από τα στοιχεία της αγοράς που παρουσίασε.

Ένα πάνελ ξενοδόχων με συμμετοχή της νέας γενιάς αποτελούμενο από τους: κ. Γιάννη Χατζή, ξενοδοχεία οικογένειας Διακομιχάλη, κ. Γιώργο Ματσίγκο πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ρόδου, κ. Αθηναγόρα Κωνσταντινίδη, ξενοδοχεία Atrium, κ. Σταύρο Πεζουβανάκη, εταιρεία μανατζμεντ ξενοδοχείων, κ. Λουκά Γεωργά, ξενοδοχείο PLAZA (Μαραθωνοδρόμο, Τριαθλητή), έδωσε τη στόχευση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό που συμβάλλει σημαντικά στην προτίμηση της αγοράς καθώς και στα νέα ξενοδοχεία τα οποία ανοίγουν στη σαιζόν 2018.

Στις εργασίες ήταν ενδιαφέρον το πάνελ των τουριστικών πρακτόρων και οι θέσεις που ανέπτυξαν από την προσωπική τους εμπειρία και τις επιλογές των πελατών τους. Συμμετείχε η διευθύντρια ΕΟΤ Γερμανίας κα Βίκυ Στρούμπου. Έδωσαν μεγάλη βάση στην πρόβλεψη σταθερής τιμολόγησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οικογενειών, κα. Andrea Katschak, Depart Kleve Travel agency. «Οι πελάτες μου βασίζουν πολύ στην επιλογή τους στον πολιτισμό και την ποιότητα, η Ρόδος τα έχει όλα. H φιλοξενία εδώ είναι απαράμιλλη», είπε η κα Birthe Chancellor.

«Είμαι ενθουσιασμένος με τη όμορφη φύση της Ρόδου. Διακοπές με δραστηριότητες όπως hiking, θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθούν» είπε ο κ. Helmut Singer, Singer Travel, Hambourg. Ευτυχής συγκυρία ήταν η διοργάνωση Ocean Lava Rhodes 2017, 70.3 distance Triathlon, την οποία παρακολούθησαν όλοι οι συμμετέχοντες την προηγούμενη ημέρα του workshop.

Το έτος 2017, αφιερωμένο στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, μας φέρνει σε επί πλέον προβληματισμούς και αλλαγές στη διαχείριση των πόρων στις τουριστικές επιχειρήσεις και τους προορισμούς. Η αειφορική πρωτοβουλία της Futouris παρουσιάστηκε από την υπεύθυνη κα Swantje Lehner. Εστίασε στο θέμα “Food Waste” μέσα από την αλυσίδα αξίας σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Τα συμπεράσματα οδηγούν σε νέες υπεύθυνες πρακτικές σε συνεργασία με τους tour operators. Οι πελάτες να ενημερωθούν για να συμμετέχουν στο μεγάλο αυτό θέμα που αλλάζει συμπεριφορές με ευθύνη απέναντι στο μέλλον.

Το πλούσιο πρόγραμμα φιλοξενίας περιελάμβανε εκδρομή στη Σύμη και την Λίνδο, γευστικές διαδρομές στην τοπική κουζίνα, επισκέψεις σε ξενοδοχεία του νησιού και της πόλης, αξιοθέατα, ξεναγήσεις. Στη χορηγία και την υποστήριξη που παρείχαν ξενοδοχειακές, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, φορείς, οφείλεται η επιτυχημένη διοργάνωση η οποία άνοιξε ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο με αμοιβαίο όφελος για τη γερμανική αγορά και τον προορισμό, τη χώρα.

Τα ξενοδοχεία Rodos Palace, Olympic Resort Hotel & Convention Center, Kresten Palace, Atium είναι ανάμεσα στις επιχειρήσεις χορηγούς. Αξίζει και θα ακολουθήσει ειδική μνεία σε όλους όσους συνέβαλαν σ’ ένα έργο που ανοίγει νέες προοπτικές στον τουρισμό . Όπως τόνισε ο αρχισυντάκτης του fvw κ. Klaus Hildebrand, ανοίγει ένα κεφάλαιο με ένα νέο ελκυστικό προϊόν, τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στα άκρα της τουριστικής περιόδου με στόχο να γίνει γνωστό και να κατακτήσει με το ιδιαίτερο profile του, την τουριστική αγορά της Γερμανίας.