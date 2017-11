Το προσφυγικό βρίσκεται εδώ και κάποια χρόνια στην ατζέντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Τοπικοί πόλεμοι, εμφύλιες συρράξεις και στρατιωτικές επεμβάσεις αναγκάζουν τους πολίτες να μεταναστεύσουν.

Το εικονογραφημένο βιβλίο του Όουεν Κόλφερ, ο οποίος γεννήθηκε στο Γουέξφορντ της νοτιοανατολικής ακτής της Ιρλανδίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς περιγράφει αυτό το μοιραίο ταξίδι προς την Ευρώπη με τους τόσους κινδύνους και απώλειες.

Πρώτα έφυγε για την Ευρώπη η Σίσι. Μετά ο Κουάμι. Κι οι δυο τους, δίχως να πουν κουβέντα. Τώρα είναι η σειρά του μικρότερου αδελφού, του Ίμπο.Ο Ίμπο θα βρει τον αδελφό του στην κοντινότερη μεγαλούπολη, θα διασχίσουν την έρημο, θα πέσουν ξανά και ξανά θύματα εκμετάλλευσης από τους επιτήδειους αλλά τελικά θα φτάσουν στους επικίνδυνους δρόμους της Τρίπολης, στη Λιβύη. Από εκεί μένει μόνο η απέραντη, σκοτεινή θάλασσα ως την Ευρώπη. Στριμωγμένος σε μια πλαστική βάρκα μαζί με άλλους δεκατρείς, επιχειρεί το μεγάλο ταξίδι ζωής και θανάτου.

Μέσα από τη διαδοχή εικόνων και λόγου, γινόμαστε μάρτυρες ενός το επικού ταξιδιού ελπίδας και επιβίωσης του δωδεκάχρονου Ίμπο από την κεντρική Αφρική στην Ευρώπη, που ο ίδιος πιστεύει πως είναι η γη της επαγγελίας.

Είναι άραγε η σημερινή Ευρώπη, ο ιδανικός αυτός τόπος, όταν τα σύνορα κλείνουν και η ξενοφοβία γιγαντώνεται; Ας μείνουμε όμως στο ταξίδι αυτό, στην επικίνδυνη για τους πρόσφυγες περιπέτεια. Γραμμένη από έναν συγγραφέα που λέει πως θα συνεχίσει να γράφει μέχρι οι άνθρωποι να σταματήσουν να διαβάζουν ή να ξεμείνει από ιδέες.

Τουλάχιστον το προσφυγικό θα αποτελεί πάντα μια πηγή έμπνευσης. Τουλάχιστον για όσους έχουν να πουν κάτι για όλους εκείνους που συνωστίζονται στις βάρκες και διακινδυνεύουν τις ζωές τους.

Ο Όουεν Κόλφερ μαγεύτηκε από τις ιστορίες των Βίκινγκ που έμαθε στο σχολείο. Μετά τον γάμο του, αυτός και η γυναίκα του πέρασαν περίπου τέσσερα χρόνια δουλεύοντας στη Σαουδική Αραβία, στην Τυνησία και στην Ιταλία. Το πρώτο του βιβλίο, Benny and Omar, βασίζεται στις εμπειρίες του στην Τυνησία. Από τότε έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Το 2001 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο Αρτέμης Φάουλ και ο Όουεν άφησε τη διδασκαλία για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στη συγγραφή.

Ο Άντριου Ντόνκιν έχει πουλήσει περισσότερα από οχτώ εκατομμύρια παιδικά βιβλία, graphic novel και βιβλία ενηλίκων. Η δουλειά του στα κόμικ συμπεριλαμβάνει το Batman: Legends of the Dark Night για την DC COMICS και το Doctor Who. Με τον Όουεν Κόλφερ έχει κάνει πέντε διασκευές βιβλίων του Όουεν σε ευπώλητα graphic novel. Ο Άντριου ξεκίνησε να ενδιαφέρεται για το θέμα των μεταναστών και του ασύλου όταν έγραφε τη βιογραφία του Sir Alfred Mehran, ενός ανθρώπου χωρίς ιθαγένεια, που έζησε στους χώρους του αεροδρομίου του Παρισιού για 18 χρόνια. Ο Άντριου ζει κοντά στον Τάμεση στο Λονδίνο με την οικογένειά του.

Ο Τζοβάννι Ριγκάνο είναι ιταλός κομίστας και δημιουργός πολλών graphic novel.