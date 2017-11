Ένας Δωδεκανήσιος 100 ετών από τους γηραιότερους απόμαχους στις ΗΠΑ

ΣΤΟΥΜΠΕΝΒΙΛ. ΟΧΑΪΟ. Ο κ. Πιτ Πετρίδης (Pete Petrides) έγινε 100 ετών την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και είναι ένας από τους γηραιότερους απόμαχους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην κομητεία Τζέφερσον του Οχάιο.

Η τοπική αμερικανική εφημερίδα «Weirton Daily Times» αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα στον ομογενή κ. Πετρίδη με την πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής.

Αναγράφεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα ότι «Ελληνας μετανάστης ο οποίος μιλούσε Ελληνικά και Ιταλικά καθότι πήγε στο σχολείο όταν τα Δωδεκάνησα ήταν υπό ιταλική κατοχή, στρατεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1940.

Πήγε στο νυκτερινό σχολείο για να μάθει αγγλικά όταν έκανε τη στρατιωτική του εκπαίδευση στο Μισισιπή. Θυμάται κάποιον λοχία ο οποίος πάντοτε φρόντιζε να έχει μέσο μεταφοράς να πηγαίνει στο μάθημα κι αυτό αποτυπώθηκε μέσα στην καρδιά του».

Πήρε σχεδόν δύο χρόνια για να μπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο έπειτα από την επίθεση στο Pearl Harbor στις 7 Δεκεμβρίου του 1941, αλλά ο κ. Πετρίδης αισθάνθηκε την κλήση να πάει και να υπηρετήσει την καινούργια του πατρίδα.

Ο Pete Petrides Photo: Courtesy of the Herald-Star/The Weirton Daily Times

Ο κ. Πετρίδης, ο οποίος είναι γνωστός στους φίλους του ως «ο Στρατηγός» βιώνει το Αμερικανικό Ονειρο. Εργάσθηκε επί χρόνια ως μάγειρας στο εστιατόριο «Green Mill» και κατόπιν άνοιξε το δικό του εστιατόριο με το όνομα «The Wheel», το οποίο είχε επί δεκαετίες. Μοιράσθηκε τις εμπειρίες της ζωής του σε αρκετά άρθρα στην τοπική εφημερίδα ως εστιάτορας, ως τιμηθείς από την πόλη και ως κομίσιονερ της πόλης.

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μπάρκαρε από τον Αγιο Φραγκίσκο για να υπηρετήσει στο μέτωπο του Ειρηνικού όπου οι ικανότητές του στη μαγειρική αξιοποιήθηκαν αμέσως. Ο κ. Πετρίδης είπε «κύριε ξέρω να μαγειρεύω λίγο, αλλά για να μαγειρέψω για 4.000 ανθρώπους χρειάζομαι λίγη βοήθεια».

Ελαβε μέρος στη μάχη της Guadalcanal και στην εισβολή του Bougainville, ενώ λίγο πριν την εισβολή ήταν σε πλοίο το οποίο χτυπήθηκε και βούλιαξε, και μαζί με μερικούς συναδέλφους του στρατιώτες κατόρθωσαν και γλύτωσαν λίγο φαγητό συμπεριλαμβανομένης και μίας κονσέρβας από χοιρινό κρέας.

Μιλώντας για τον πόλεμο, ο κ. Πετρίδης ήταν φειδωλός. Τόνισε πως «δεν ήταν αστείο έξω εκεί, ήταν όλο ζούγκλες, απ’ όλα». Στη διάρκεια του πολέμου ο κ. Πετρίδης χτυπήθηκε και πυροβολήθηκε δύο φορές.

Ενώ ήταν σε περιπολία στον ποταμό Luzon ο φίλος του χτυπήθηκε από κάποιον ελεύθερο σκοπευτή και ενώ προσπαθούσε να τον βοηθήσει και να τον μεταφέρει σε ασφαλές μέρος χτυπήθηκε κι ο ίδιος.

Και οι δυο τους παρίσταναν τους νεκρούς για να μην τους σκοτώσει ένας Γιαπωνέζος στρατιώτης, τον οποίον τελικά τον σκότωσε ο κ. Πετρίδης με χειροβομβίδα όταν ο Γιαπωνέζος στρατιώτης βγήκε τελικά από την γραμμή των δένδρων νομίζοντας ότι οι Αμερικανοί ήταν νεκροί. Ο κ. Πετρίδης υπηρέτησε επί πέντε χρόνια και του απονεμήθηκε το βραβείο του Αργυρού Σταυρού διότι μετέφερε φαγητό σε επικίνδυνη ζώνη.

Επίσης, τιμήθηκε με δύο Purple Hearts, με δύο μπρούτζινα αστέρια και με την κορδέλα της καλής διαγωγής, τα οποία μαζί με αποκόμματα εφημερίδων τα κρατά μέσα σε ειδικό κουτί. Ο στρατηγός Beightler επισκέφθηκε μία φορά τον πρώην μάγειρά του το 1960 στο εστιατόριο του Wheel.

Ο στρατηγός κατοικούσε στην πόλη Worthington της Δυτικής Βιρτζίνια και ο κ. Πετρίδης με την οικογένειά του τον επισκεπτόταν.

(Από τον Εθνικό Κήρυκα)

Ο ομογενής Pete Petrides. Photo: by Paul Giannamore, Courtesy of the Herald-Star/The Weirton Daily Times.