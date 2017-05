Στην επόμενη φάση του “So you think you can dance” πέρασε η Ροδίτισσα Μαριάννα Παπακωνσταντίνου

Στην επόμενη φάση του talent show “So you think you can dance” πέρασε απόψε η Ροδίτισα χορεύτρια Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, καταφέροντας έτσι να καταπλήξει για μια ακόμα φορά με τις ικανότητές αλλά και το ταλέντο της, την κριτική επιτροπή και του τηλεθεατές του δημοφιλούς show.

Η 20χρονη Μαριάννα, απέσπασε και πάλι εξαιρετικές κριτικές από την επιτροπή των ειδικών που την αξιολόγησαν, μαζί με τον επίσης εξαίρετο χορευτή Αλεξάντερ, που αποτέλεσαν ζευγάρι εκτελώντας την χορογραφία της Courtney Parker.

Έτσι η ταλαντούχα Ροδίτισσα στο αποψινό live, πέρασε από τις ψήφους των τηλεθεατών στην επόμενη φάση του διαγωνισμού κάνοντας έτσι περήφανους την οικογένεια, τους φίλους της και όλους τους συμπατριώτες μας.